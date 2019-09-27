Son Dakika Haberleri: Avcılar'da silahlı banka soygunu -2
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Avcılar'da silahlı banka soygunu -2

2 saat önce

AVCILAR'da bir banka şubesine gelen silahlı bir kişi, banka çalışanlarını etkisiz hale getirdikten sonra kasada bulunan bir miktar parayı alarak kaçtı.

Avcılar'da silahlı banka soygunu -2, System.String[]

AVCILAR'da bir banka şubesine gelen silahlı bir kişi, banka çalışanlarını etkisiz hale getirdikten sonra kasada bulunan bir miktar parayı alarak kaçtı.

Olay,r Cihangir Mahallesi Yanyol Caddesi'nde bulunan bir bankada saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kimliği henüz öğrenilemeyen silahlı bir kişi bankaya geldi. Silahını banka görevlilerine doğrultan şüpheli kasadaki parayı istedi. Bankadan bir miktar para alan şüpheli, silahla etrafa ateş açarak olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

- İstanbul

Cihangir Mahallesi, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:02 Kaynak: DHA
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