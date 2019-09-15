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Avcılar'da silahlı çatışma: 3 yaralı

5 dakika önce

Avcılar'da silahlı çatışma: 3 yaralıİSTANBUL - Avcılar Yeşilkent Mahallesi Amasyalılar caddesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Avcılar'da silahlı çatışma: 3 yaralı

İSTANBUL - Avcılar Yeşilkent Mahallesi Amasyalılar caddesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İlk belirlemelere göre 3 kişinin yaralandığı olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Avcılar'da silahlı çatışma: 3 yaralı

Yeşilkent Mahallesi, Avcılar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 01:06 Kaynak: İHA
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