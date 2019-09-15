Avcılar'da silahlı çatışma kamerada: 3 yaralı

Avcılar'da silahlı çatışma: 3 yaralı

İSTANBUL - Avcılar Yeşilkent Mahallesi Amasyalılar caddesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İlk belirlemelere göre 3 kişinin yaralandığı olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.