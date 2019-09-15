Avcılar'da silahlı çatışma kamerada: 3 yaralı
18 dakika önce
Avcılar'da silahlı çatışma: 3 yaralıİSTANBUL - Avcılar Yeşilkent Mahallesi Amasyalılar caddesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 12:51 Kaynak: İHA
Avcılar'da silahlı çatışma: 3 yaralı
İSTANBUL - Avcılar Yeşilkent Mahallesi Amasyalılar caddesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İlk belirlemelere göre 3 kişinin yaralandığı olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Son dakika: İstanbul'da iki grup arasında silahlı çatışma! Kan donduran görüntüler kameralara yansıdı Ankara'da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı Üzerinden 16 bin TL çıkan dilenciden şaşırtan savunma Polisin "dur" ihtarına uymayan driftçiler kaza yaptı: 2 ölü 1 yaralı