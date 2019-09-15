Avcılar'da silahlı çatışma; o anlar kamerada

1'i kadın 3 kişi yaralandı.

Hüseyin COŞKUN-Murat SOLAKİSTANBUL,(DHA)

Avcılar Yeşilkent Mahallesi Amasyalılar Caddesi üzerinde aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada ilk belirlemelere göre 1'i kadın 3 kişi yaralandı. İki grup arasındaki kavga ve çatışma anları bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.