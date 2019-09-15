Avcılar'da silahlı çatışma; o anlar kamerada
40 dakika önce
1'i kadın 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 12:37 Kaynak: DHA
1'i kadın 3 kişi yaralandı.
Hüseyin COŞKUN-Murat SOLAKİSTANBUL,(DHA)
Avcılar Yeşilkent Mahallesi Amasyalılar Caddesi üzerinde aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada ilk belirlemelere göre 1'i kadın 3 kişi yaralandı. İki grup arasındaki kavga ve çatışma anları bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.
12 yaşındaki öğrenci, öğretmenine cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı İstanbul'da bir trafik magandası, ayağını camdan çıkartarak kilometrelerce araç kullandı Son dakika: İstanbul'da iki grup arasında silahlı çatışma! Kan donduran görüntüler kameralara yansıdı Son Dakika: MSB, S-400'lerin ikinci bataryasının Ankara'ya getirildiğini duyurdu