Son Dakika Haberleri: Avcılar'da silahlı çatışma; o anlar kamerada
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Avcılar'da silahlı çatışma; o anlar kamerada

1 saat önce

Avcılar'da, aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında çatışma çıktı.

Avcılar'da silahlı çatışma; o anlar kamerada, System.String[]
Avcılar'da, aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında çatışma çıktı. 6 kişinin yaralandığı çatışma anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Yeşilkent Mahallesi, Amasyalılar Caddesi'nde, saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında alacak verecek ve mülk anlaşmazlığı nedeniyle daha önceden husumet bulunuyordu. İki grup öğle saatlerinde Amasyalılar Caddesi'nde karşı karşıya geldi. Gruplar arasındaki kavga silahlı çatışmaya döndü. evredekilerin panikle kaçıştığı çatışma sonucunda her iki gruptan toplam 5 kişi ile sokaktan geçmekte olan bir kadın yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Yaralılar, ambulanslara çevredeki hastanelere götürüldü. Çatışmaya karışan kişilerin kullandığı öğrenilen iki otomobil olay yerinde kalırken, çevrede çok sayıda boş kovana rastlandı. Polis, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı. Olay yerinden geldikleri otomobil ile kaçan şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.

ÇATIŞMADA VURULMA ANI KAMERADA
Öte yandan, 6 kişinin yaralandığı çatışmaya ait görüntüler de ortaya çıktı. Bir görgü tanığının cep telefonu kamerası ile kaydettiği görüntülere, iki grup arasındaki korkunç olay saniye saniye yansıdı. Kan donduran görüntülerde, iki grubun cadde ortasında güpegündüz silahlarla ve palalarla çatıştığı ve bazı kişilerin yaralandığı görülüyor.


- İstanbul
Avcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 01:44 Kaynak: DHA
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İstanbul'da iki grup arasında silahlı çatışma! Kan donduran görüntüler kameralara yansıdı
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