Son Dakika Haberleri: Avcılar'da silahlı çatışma; o anlar kamerada (2)
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Avcılar'da silahlı çatışma; o anlar kamerada (2)

34 dakika önce

Avcılar Yeşilkent Mahallesi Amasyalılar Caddesi üzerinde aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.

Avcılar'da silahlı çatışma; o anlar kamerada (2), System.String[]
Avcılar Yeşilkent Mahallesi Amasyalılar Caddesi üzerinde aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada ilk belirlemelere göre 1'i kadın 3 kişi yaralandı. İki grup arasındaki kavga ve çatışma anları bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.


- İstanbul
Yeşilkent Mahallesi, Avcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 12:42 Kaynak: DHA
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