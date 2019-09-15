Avcılar'da silahlı çatışma; o anlar kamerada (3) (aktüel görüntü)
8 dakika önce
Avcılar Yeşilkent Mahallesi Amasyalılar Caddesi üzerinde aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.
Avcılar Yeşilkent Mahallesi Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 01:02 Kaynak: DHA
Amasyalılar Caddesi üzerinde aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada ilk belirlemelere göre 1'i kadın 3 kişi yaralandı. İki grup arasındaki kavga
ve çatışma anları bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.
- İstanbul
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