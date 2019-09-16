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Avcılar'da silahlı kavga

36 dakika önce

Avcılar'da 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

Avcılar'da silahlı kavga, System.String[]

Avcılar'da 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Eylül'de Yeşilkent Mahallesi Amasyalılar Caddesi üzerinde çıkan silahlı kavgada 7 kişinin yaralanması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler yaptığı çalışmanın ardından kavgaya karıştığını tespit ettiği Y.D, K.D, N.K, H.Ş. ve M.E.K'yi yakaladı. Kavgada kullanılan 2 tabanca, 2 şarjör, 9 fişek ve 20 boş kovan ele geçirildi.

Polis, yaptığı araştırmada iki grup arasında arsa anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunduğu, kavganın taraflarından 6 kişi ile yoldan geçen ve olayla ilgisi bulunmayan Ö.Ç. isimli kadının yaralandığını belirledi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Yeşilkent Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Avcılar, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:58 Kaynak: AA
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