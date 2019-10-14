- Avcılar'da silahlı kavga: 3 ağır yaralı

İSTANBUL - Avcılar'da 2 gurup arasında çıkan kavgada 3 kişi silahla vurularak ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Olay Avcılar'da akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa süre kavgaya dönüştüğü olayda silahlar konuştu. 1 grup diğer grubun üzerine kurşun yağdırdı. Olayda 3 kişi ağır yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları çevre hastanelere kaldırırken polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.