Son Dakika Haberleri: Avcılar'da silahlı kavga: 3 yaralı (1)
Son Dakika Güncel Avcılar'da silahlı kavga: 3 yaralı (1)

Avcılar'da silahlı kavga: 3 yaralı (1)

1 saat önce

AVCILAR'da iki grup arasından henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı.

Avcılar'da silahlı kavga: 3 yaralı (1), System.String[]
AVCILAR'da iki grup arasından henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı. Kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis çalışma başlattı. Bölgeye özel harekat polisleri de sevk edildi. Saldırgan ya da saldırganların  saklandıkları adres belirlendi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Yeşilken Mahallesi Birlik Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada silahlar çekildi, 3 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı. Bölgeye özel harekat polisleri de sevk edildi. Saldırgan ya da saldırganların saklandıkları adres belirlendi. Özel harekat polislerinin adrese operasyon hazırlığında olduğu öğrenildi.


- İstanbul
Polis, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:48 Kaynak: DHA
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