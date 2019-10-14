Son Dakika Haberleri: Avcılar'da silahlı kavga: 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da silahlı kavga: 3 yaralı

Avcılar'da silahlı kavga: 3 yaralı

36 dakika önce

Avcılar'da iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi silahla vurularak ağır yaralandı.

Avcılar'da silahlı kavga: 3 yaralı, System.String[]

Avcılar'da iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi silahla vurularak ağır yaralandı.


Olay, Avcılar'da akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa süre kavgaya dönüştüğü olayda silahlar konuştu. Olayda 3 kişi ağır yaralanırken, silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları çevre hastanelere kaldırırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Avcılar, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İki gün önce çalışmaya başlayan inşaat işçisi, 5'nci kattan düşerek hayatını kaybetti
Ümraniye'deki far hırsızları kamerada Genç kız, metrobüste kendisini taciz eden şüpheliyi çığlık atarak yakalattı Diyarbakır'da polis, terör örgütüne destek için toplanan HDP'lileri binadan dışarı çıkarmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 22:21:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avcılar'da silahlı kavga: 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]