Son Dakika Haberleri: Avcılar'da silahlı kavga: 3 yaralı, 6 gözaltı
Son Dakika Güncel Avcılar'da silahlı kavga: 3 yaralı, 6 gözaltı

Avcılar'da silahlı kavga: 3 yaralı, 6 gözaltı

1 saat önce

Avcılar'da, iki grup arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı.

Avcılar'da silahlı kavga: 3 yaralı, 6 gözaltı, System.String[]

Avcılar'da, iki grup arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, bölgeye özel harekat polisleri de sevk edildi. Olayla ilgili kişilerin saklandıkları adrese düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan Birlik Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavga kısa sürede büyürken, silahlar çekildi, çok sayıda silah sesi duyuldu. Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince tedavi edilmek üzere ambulanslar ile çevredeki hastanelere götürüldü. Polis, kavgaya karışan diğer kişileri yakalamak için kapsamlı bir çalışma başlattı. Bölgeye özel harekat polisleri de sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu, kavgaya karışanların saklandıkları bir adres belirlendi. Özel harekat polisleri eşliğinde yapılan operasyonda evde bulunan 6 kişi olayla ilgisi bulunduğu şüphesiyle gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Gözaltılar

-Genel ve detaylar


Avcılar, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:49 Kaynak: DHA
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