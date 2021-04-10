Avcılar'da silahlı kavgada otomobilinde oturan kişi başından vuruldu - Son Dakika

Avcılar'da silahlı kavgada otomobilinde oturan kişi başından vuruldu

10.04.2021 09:41
Avcılar'da silahlı kavgada otomobilinde oturan kişi başından vuruldu, System.String[]

Avcılar'da sokakta çıkan silahlı kavga sırasında otomobilinde oturan Sefa Kenan Kılıç, merminin başına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Avcılar'da sokakta çıkan silahlı kavga sırasında otomobilinde oturan Sefa Kenan Kılıç, merminin başına isabet etmesi sonucu yaralandı. Kılıç'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Avcılar Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak üzerinde kimliği belirsiz kişiler arasında silahlı kavga çıktı. Bu sırada 16 AGR 096 plakalı otomobilinin içinde oturan Sefa Kenan Kılıç, silahtan çıkan merminin hedefi oldu. Kavga eden kişiler, otomobilleri ile olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede merminin başına isabet ettiğini tespit ettikleri Kılıç'ı, ilk müdahalenin ardından Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri ise yaptıkları olay yeri incelemesinin ardından şüphelileri yakalamak için çalışmalara başladı. Yaralının, başına saplanan mermi nedeniyle durumunun ağır olduğu ve yoğun bakımda tedavisine devam edildiği öğrenildi.

"5-6 EL SİLAH SESİ DUYDUM"Olay anında dükkanında oturan Atakan Güreşçi, 5-6 el silah sesi duyduğunu söyleyerek, "Ben esnafım. Camın önünde oturuyordum. 5-6 el silah sesi duydum. Zaten korkudan önce oturduğum yerden kalktım, kapıyı açıp dışarı baktım. Bir araba kaçtı. Heyecandan göremedim. Orada bir ağabey vurulmuş arabanın içinde. Mermi benim oturduğum yerin 50 santimetre yanından geçerek arkadaki arabayı parçalamış" dedi.

"KANLAR İÇİNDEYDİ"Güreşçi, "Tam benim hizamda gerçekleşmiş. Benim dükkanımın önünde vuruluyor arabanın içinde. Cam bizim cephemizde. İçerde ben de masam oturuyordum. Bu kadar büyük olduğunu tahmin etmiyordum. Arkadaki arabanın camlarını bile parçalamış. O an korkudan kafamı korkarak çıkardım. Ne oldu ne bitti derken bağırışları duydum. Ağabey zaten kanlar içindeydi. Hemen polis ve ambulansı aradık" ifadelerini kullandı.Olayı gören başka bir kişi ise "Kulağının tarafından vurulmuş herhalde. Kimlerin yaptığı belli değil. Çekip, gitmiş zaten" şeklinde konuştu. Korku dolu anların ardından yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

- İstanbul
Avcılar'da silahlı kavgada otomobilinde oturan kişi başından vuruldu
Avcılar'da silahlı kavgada otomobilinde oturan kişi başından vuruldu
Avcılar'da silahlı kavgada otomobilinde oturan kişi başından vuruldu
Avcılar'da silahlı kavgada otomobilinde oturan kişi başından vuruldu
Avcılar'da silahlı kavgada otomobilinde oturan kişi başından vuruldu
Avcılar'da silahlı kavgada otomobilinde oturan kişi başından vuruldu
Avcılar'da silahlı kavgada otomobilinde oturan kişi başından vuruldu
Avcılar'da silahlı kavgada otomobilinde oturan kişi başından vuruldu
Avcılar'da silahlı kavgada otomobilinde oturan kişi başından vuruldu

Otomobil, Avcılar, Silah, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Avcılar'da silahlı kavgada otomobilinde oturan kişi başından vuruldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda dizisindeki performansıyla alkış topladı Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda dizisindeki performansıyla alkış topladı Vaka sayısı neden patladı? Uzmanlar testlerdeki hatayı işaret ediyor: Sonuçların yüzde 70'i yalancı negatif Vaka sayısı neden patladı? Uzmanlar testlerdeki hatayı işaret ediyor: Sonuçların yüzde 70'i yalancı negatif Bayram tatili için plan yapanlara Bilim Kurulu üyesi Çalışkan'dan kötü haber: Seyahat yasağı geri gelebilir Bayram tatili için plan yapanlara Bilim Kurulu üyesi Çalışkan'dan kötü haber: Seyahat yasağı geri gelebilir Ankara'da panik! İnşaat nedeniyle temeli kayan apartmanla birlikte 21 bina tahliye edildi Ankara'da panik! İnşaat nedeniyle temeli kayan apartmanla birlikte 21 bina tahliye edildi Lille, deplasmanda Metz'i Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in golleriyle 2-0 mağlup etti Lille, deplasmanda Metz'i Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in golleriyle 2-0 mağlup etti 90'lı yıllarda 10 yıldan fazla hapis yattı! İşte operasyon düzenlenen Sedat Peker'in suç karnesi 90'lı yıllarda 10 yıldan fazla hapis yattı! İşte operasyon düzenlenen Sedat Peker'in suç karnesi Ersin Korkut'un Diyarbakır için 'Başkent' ifadesini kullanması tepki çekti: Tutuklansın Ersin Korkut'un Diyarbakır için 'Başkent' ifadesini kullanması tepki çekti: Tutuklansın Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı

Son Dakika Haberleri
16:40 Koronavirüs vakalarındaki artış bankaların mesai saatlerini değiştirmesine yol açtı
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
Ev sahipliği yapacağımız Şampiyonlar Ligi Finali'nin kupası İstanbul'da ziyaretçileriyle buluşacak Ev sahipliği yapacağımız Şampiyonlar Ligi Finali'nin kupası İstanbul'da ziyaretçileriyle buluşacak         
09:38
Pınar Gültekin davasında ilginç gelişme! Pınar Gültekin davasında ilginç gelişme! "Savcıyla ilişkisi vardı" iddiası HSK'yı harekete geçirdi         
08:46
Emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyesi 6 Mayıs'ta hesaplara yatacak Emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyesi 6 Mayıs'ta hesaplara yatacak         
08:25
Fransız L'Opinion gazetesi: Türkler, Brüksellilerin arasındaki kavgaların mağduru oldu Fransız L'Opinion gazetesi: Türkler, Brüksellilerin arasındaki kavgaların mağduru oldu         
07:16
Bunalıma giren genç, 10'uncu kattan atlayarak intihar etti Bunalıma giren genç, 10'uncu kattan atlayarak intihar etti         
00:44
Diyarbakır için kullandığı ifadeler tepki çeken Ersin Korkut'tan açıklama: Kültür başkenti anlamında kullandım Diyarbakır için kullandığı ifadeler tepki çeken Ersin Korkut'tan açıklama: Kültür başkenti anlamında kullandım         
23:59
Tuvana Türkay'ı görenler tanımakta güçlük çekti Tuvana Türkay'ı görenler tanımakta güçlük çekti         
19:57
Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi         
19:19
İngiltere'yi yasa boğan ölümün haberini veren spiker gözyaşlarına boğuldu İngiltere'yi yasa boğan ölümün haberini veren spiker gözyaşlarına boğuldu         
18:44
Son Dakika: Putin ve Erdoğan, Ukrayna'daki gerginliği görüştü Son Dakika: Putin ve Erdoğan, Ukrayna'daki gerginliği görüştü         
17:39
Terör örgütü PKK, 9 yaşında dağa kaçırdığı Hamza'nın yeni fotoğrafını ailesine gönderdi Terör örgütü PKK, 9 yaşında dağa kaçırdığı Hamza'nın yeni fotoğrafını ailesine gönderdi         
16:15
Cinayet mi ihmal mi? Tatile çıkan nişanlı çiftin cansız bedenleri, otel odasında çırılçıplak bulundu Cinayet mi ihmal mi? Tatile çıkan nişanlı çiftin cansız bedenleri, otel odasında çırılçıplak bulundu         
16:06
Maldivler'de tatil yapan Aleyna Tilki, peş peşe mini şortlu pozlarını paylaştı Maldivler'de tatil yapan Aleyna Tilki, peş peşe mini şortlu pozlarını paylaştı         
15:35
ABD Başkanı Biden'ın planı gümüşün değerini 4 kat artırabilir ABD Başkanı Biden'ın planı gümüşün değerini 4 kat artırabilir         
15:21
Yoğun bakımdaki son durum görüntülendi! İmza verip serviste ölmeyi göze alan bile var Yoğun bakımdaki son durum görüntülendi! İmza verip serviste ölmeyi göze alan bile var         
14:15
Sıfır kilometre aldığı lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor Sıfır kilometre aldığı lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor         
10:36
Trabzonlu genç, hurda otomobil parçalarıyla saatte 100 kilometre gidebilen kamyonet yaptı Trabzonlu genç, hurda otomobil parçalarıyla saatte 100 kilometre gidebilen kamyonet yaptı         
10:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2021 09:55:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Avcılar'da silahlı kavgada otomobilinde oturan kişi başından vuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei