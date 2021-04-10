Avcılar'da silahlı kavgada otomobilinde oturan kişi başından vuruldu - Son Dakika

Avcılar 'da sokakta çıkan silahlı kavga sırasında otomobilinde oturan Sefa Kenan Kılıç, merminin başına isabet etmesi sonucu yaralandı. Kılıç'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Avcılar Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak üzerinde kimliği belirsiz kişiler arasında silahlı kavga çıktı. Bu sırada 16 AGR 096 plakalı otomobilinin içinde oturan Sefa Kenan Kılıç, silahtan çıkan merminin hedefi oldu. Kavga eden kişiler, otomobilleri ile olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede merminin başına isabet ettiğini tespit ettikleri Kılıç'ı, ilk müdahalenin ardından Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri ise yaptıkları olay yeri incelemesinin ardından şüphelileri yakalamak için çalışmalara başladı. Yaralının, başına saplanan mermi nedeniyle durumunun ağır olduğu ve yoğun bakımda tedavisine devam edildiği öğrenildi.

"5-6 EL SİLAH SESİ DUYDUM"Olay anında dükkanında oturan Atakan Güreşçi, 5-6 el silah sesi duyduğunu söyleyerek, "Ben esnafım. Camın önünde oturuyordum. 5-6 el silah sesi duydum. Zaten korkudan önce oturduğum yerden kalktım, kapıyı açıp dışarı baktım. Bir araba kaçtı. Heyecandan göremedim. Orada bir ağabey vurulmuş arabanın içinde. Mermi benim oturduğum yerin 50 santimetre yanından geçerek arkadaki arabayı parçalamış" dedi.

"KANLAR İÇİNDEYDİ"Güreşçi, "Tam benim hizamda gerçekleşmiş. Benim dükkanımın önünde vuruluyor arabanın içinde. Cam bizim cephemizde. İçerde ben de masam oturuyordum. Bu kadar büyük olduğunu tahmin etmiyordum. Arkadaki arabanın camlarını bile parçalamış. O an korkudan kafamı korkarak çıkardım. Ne oldu ne bitti derken bağırışları duydum. Ağabey zaten kanlar içindeydi. Hemen polis ve ambulansı aradık" ifadelerini kullandı.Olayı gören başka bir kişi ise "Kulağının tarafından vurulmuş herhalde. Kimlerin yaptığı belli değil. Çekip, gitmiş zaten" şeklinde konuştu. Korku dolu anların ardından yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.



- İstanbul