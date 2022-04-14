Avcılar'da silahlı saldırı: Motosikletle gelen saldırganlar silahla başından vurup öldürdüler - Son Dakika
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Avcılar'da silahlı saldırı: Motosikletle gelen saldırganlar silahla başından vurup öldürdüler

14.04.2022 23:50

Avcılar'da silahlı saldırı: Motosikletle gelen saldırganlar silahla başından vurup öldürdüler Avcılar'da sokakta bulunan bir kişiyi silahla vurarak yere düşüren motosikletli saldırganlar, yerde yardım bekleyen şahsın yanına gelip birkaç el daha ateş ederek öldürdü.

Avcılar'da silahlı saldırı: Motosikletle gelen saldırganlar silahla başından vurup öldürdüler

İSTANBUL - Avcılar'da sokakta bulunan bir kişiyi silahla vurarak yere düşüren motosikletli saldırganlar, yerde yardım bekleyen şahsın yanına gelip birkaç el daha ateş ederek öldürdü. Saldırganlar kaçarak kayıplara karışırken, polis ekiplerinin yakalama çalışmaları sürüyor.

Olay, akşam saatlerinde Avcılar Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletli 2 şüpheli sokak ortasında gördüğü Hürkan Özkan'a henüz bilinmeyen nedenle silahla ateş etti. Özkan'ın yaralanarak yere düştüğünü gören şüpheliler, olay yerine tekrar dönerek Özkan'ın kafasına birkaç el daha ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Özkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri, emniyet şeridi çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Polis, olay yerindeki kurşun kovanlarını ve bazı delilleri toplayarak incelemek üzere Emniyet'e götürdü. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları devam ederken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan Hürkan Özkan'ın 25 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Mahalle sakini Hayrani Adıyaman, "Evde teşbih diziyordum. O ara 3 el silah sesi geldi. 2'inci sefer silah sesi geldiğinde, adamın vurulduğunu söylediler. Adamı vurmuş, adam yere düşmüş. Ölmedi diye de gelip 3 tane kafasına sıkmış" dedi.

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Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da silahlı saldırı: Motosikletle gelen saldırganlar silahla başından vurup öldürdüler - Son Dakika


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