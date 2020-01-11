Avcılar'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avcılar'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı - Son Dakika

Avcılar'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı

22 dakika önce

Avcılar'da sokakta yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Avcılar'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı, System.String[]

Avcılar'da sokakta yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Karadut Sokak'ta yürüyen O.D, bir otomobilden inen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

O.D. bacağından yaralanırken, saldırganlar geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

O.D, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Olayı görenlerin ifadelerine başvuran Avcılar Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kimlikleri belirlenen saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 11:52 Kaynak: AA
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