Avcılar'da silahlı soygun girişimi; şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avcılar'da silahlı soygun girişimi; şüpheli yakalandı - Son Dakika

Avcılar'da silahlı soygun girişimi; şüpheli yakalandı

6 saat önce

Ersan SAN İSTANBUL DHAAvcılar'da, bir banka şubesine silahla gelen bir kişi soygun girişiminde bulundu.

Ersan SAN İSTANBUL DHA

Avcılar'da, bir banka şubesine silahla gelen bir kişi soygun girişiminde bulundu. Şüpheli güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirilerek polis teslim edildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında, üniversite Mahallesi D - 100 yan yol üzerinde bulunan bir bakan şubesinden meydana geldi. Silahla banka şubesine gelen bir kişi, kapı girişinde bir el ateş ederek, kasadaki parayı istiyor. Güvenlik görevlisi yerdeki kovandan silahın kurusıkı olduğunu fark ederek, şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Murat T. adlı şüpheli olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Avcılar'da silahlı soygun girişimi; şüpheli yakalandı

Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:57 Kaynak: DHA
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