Avcılar'da silahlı soygun girişimi; şüpheli yakalandı - Son Dakika

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Avcılar'da silahlı soygun girişimi; şüpheli yakalandı
6 saat önce
AVCILAR'DA SİLAHLI SOYGUN GİRİŞİMİ; ŞÜPHELİ YAKALANDI(Ek Görüntü)
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 06:27 Kaynak: DHA
AVCILAR'DA SİLAHLI SOYGUN GİRİŞİMİ; ŞÜPHELİ YAKALANDI(Ek Görüntü)
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