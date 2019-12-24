Avcılar'da silahlı soygun girişimi; şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avcılar'da silahlı soygun girişimi; şüpheli yakalandı - Son Dakika

Avcılar'da silahlı soygun girişimi; şüpheli yakalandı

6 saat önce

AVCILAR'DA SİLAHLI SOYGUN GİRİŞİMİ; ŞÜPHELİ YAKALANDI(Ek Görüntü)

AVCILAR'DA SİLAHLI SOYGUN GİRİŞİMİ; ŞÜPHELİ YAKALANDI(Ek Görüntü)

Avcılar'da silahlı soygun girişimi; şüpheli yakalandı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 06:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: Karadeniz'deki yangınlarda sabotaj bulgusu yok
Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem oldu Basım hatalı banknotu 17 yıldır saklayan vatandaş, 250 bin TL'ye satılığa çıkarttı

Son Dakika Haberleri
00:54 Gazze'deki Hristiyanlar, Noel münasebetiyle ayin düzenledi - Son Dakika
00:50 Berberler ve kuaförler Karabük'teki festivalde hünerlerini sergiledi - Son Dakika
00:50 Gaziantep'te iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika
00:48 İSTANBUL GENELİNDE ALKOL SATAN MEKANLARDA DENETİM YAPILDI - Son Dakika
00:48 Almanya Yunanistan'daki sığınmacı çocukları kabul etmeye yanaşmıyor - Son Dakika
00:04 İçişleri Bakanlığı: Karadeniz'deki yangınlarda sabotaj bulgusu yok - Son Dakika
22:52 Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 00:58:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Avcılar'da silahlı soygun girişimi; şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]