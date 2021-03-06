Simülasyon tırında depremi yaşadılar - Son Dakika

Simülasyon tırında depremi yaşadılar

06.03.2021 09:13

Simülasyon tırında depremi yaşadılar Avcılar'da simülasyon tırıyla farkındalık oluşturuldu Avcılar'da AFAD ve belediye ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği organizasyonla kurulan deprem simülasyon tırında, beklenen büyük İstanbul depremine dikkat çekildi.

Simülasyon tırında depremi yaşadılar

Avcılar'da simülasyon tırıyla farkındalık oluşturuldu

İSTANBUL - Avcılar'da AFAD ve belediye ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği organizasyonla kurulan deprem simülasyon tırında, beklenen büyük İstanbul depremine dikkat çekildi. Vatandaşların şiddeti 7'nin üzerindeki bir depremde bulundukları yerde yapması gereken davranışlar anlatıldı.

17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi sonrası en çok yıkımın olduğu noktalardan Avcılar'da Deprem Simülasyonu ile vatandaşlara hem deprem anında yapılması gerekenler hakkında bilgiler verildi, hem de farkındalık oluşturuldu. Marmara Caddesi'nde Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı tarafından getirilen Deprem Simülasyon tırında Avcılar Belediyesi desteğiyle de vatandaşlara şiddeti 7'nin üzerindeki bir depremde neler yapılabileceği öğretildi. Tırın salgın tedbirleri kapsamında her kullanımdan sonra dezenfekte edildiği de görüldü. Simülasyon tırını ziyaret eden Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'ye eşi Deniz Hançerli ve Cumhuriyet Halk Partisi Avcılar İlçe Başkanı Erdal Nas da eşlik etti.

"Bir an önce dayanıklı, güçlü binaları inşa edeceğiz"

Tırda yapay depremi yaşayan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ise masa kenarına sığınarak kendisini korumaya çalıştı. Hançerli, simülasyon sonrası yaptığı açıklamada, "Asıl önemli yanı deprem anında yapılabilecekler konusunda bir eğitim, bir bilinçlendirme faaliyeti yürütülüyor. Biz de burada önce ilgili arkadaştan bilgi aldık sonrasında uygulamalı olarak yaşadık. Buranın güvenli olduğunu bunun bir simülasyon olduğunu düşündüğümüzde korkunç gelmedi. Ama dayanıksız yapıların güçsüz yapıların içerisinde böyle bir durum ile karşılaştığımızda ürkütücü. Zaten bir sürü canımız yaşamını yitirmişti, sakat kalmıştı. Biz bir an önce dayanıklı binaları güçlü binaları inşa edeceğiz ve doğa olayı olarak bilinen depremin bir felakete dönüşmemesi için önlemleri almaya hızla devam ediyoruz. Burada emeği geçen AFAD yetkililerine kent konseyimize ve belediyemiz çalışanlarına ayrıca teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Deprem anında neler yapmamız gerektiği hakkında bilgilendik"

Deprem Simülasyon tırında eğitim alan vatandaşlardan Gülşah Bilir ise 1999 yılındaki büyük depremi de yaşadığını kaydederek, "Her şeyi dün gibi hatırlıyorum burada yaşadığımız deprem ondan bir tık daha şiddetliydi belki de aynıydı. Deprem anında neler yapmamız gerektiği hakkında bilgilendik inşallah o anda uygulayabilirim. Gerçek hayatta uygulayabileceğimi açıkçası yapamam herhalde" diye konuştu.

Simülasyon tırında deprem eğitimi alan bir başka ilçe sakini ise, "Zaten bu şiddette depremde yürünmüyor en iyisi mantığımızı kullanıp bir yerde sığınmamız lazım" dedi.

Simülasyon tırında depremi yaşadılar
Simülasyon tırında depremi yaşadılar
Simülasyon tırında depremi yaşadılar
Simülasyon tırında depremi yaşadılar
Simülasyon tırında depremi yaşadılar
Simülasyon tırında depremi yaşadılar
Simülasyon tırında depremi yaşadılar

İstanbul, Avcılar, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Simülasyon tırında depremi yaşadılar - Son Dakika


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