İSTANBUL-AVCILAR'DA SIRTINA ZIPKIN SAPLANAN YARALI HASTANEYE KALDIRILDI - Son Dakika
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İSTANBUL-AVCILAR'DA SIRTINA ZIPKIN SAPLANAN YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

24.05.2022 03:14

AVCILAR'da kardeşler arasında çıkan tartışmada iddiaya göre Rıdvan Direk, tartıştığı ağabeyini zıpkın ve bıçakla yaralayarak kaçtı.

AVCILAR'da kardeşler arasında çıkan tartışmada iddiaya göre Rıdvan Direk, tartıştığı ağabeyini zıpkın ve bıçakla yaralayarak kaçtı. Sırtına zıpkın saplanan Metin Direk, itfaiyenin müdahalesinden sonra sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Cihangir Mahallesi Uğur Mumcu Parkı yakınlarında meydana geldi. Üzengi Sokak'tan yaralı olarak gelen Metin Direk'in sırtına yaklaşık 70 santimetre uzunluğunda zıpkın saplandığını gören çevre sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı Metin Direk'in sırtındaki zıpkını gören sağlık ekipleri ise bu durum karşısında şaşkına döndü. Ekipler, yaralıya müdahale edebilmek için itfaiye ekibinden yardım istedi. Gelen itfaiye ekibi, ambulansa alınan yaralının sırtındaki zıpkını keserek çıkardı. Yaralı Metin Direk, polise verdiği bilgide, kardeşi Rıdvan Direk ile tartıştıklarını, tartışmanın ardından kendisini zıpkın ve bıçak darbeleri ile yaralayarak kaçtığını anlattı. Polis bölgede bir süre kesici alet aradıktan sonra saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen kardeşi aramaya başladı. Yaralı ağabey, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İSTANBUL-AVCILAR'DA SIRTINA ZIPKIN SAPLANAN YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
İSTANBUL-AVCILAR'DA SIRTINA ZIPKIN SAPLANAN YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
İSTANBUL-AVCILAR'DA SIRTINA ZIPKIN SAPLANAN YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
İSTANBUL-AVCILAR'DA SIRTINA ZIPKIN SAPLANAN YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
İSTANBUL-AVCILAR'DA SIRTINA ZIPKIN SAPLANAN YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
İSTANBUL-AVCILAR'DA SIRTINA ZIPKIN SAPLANAN YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
İSTANBUL-AVCILAR'DA SIRTINA ZIPKIN SAPLANAN YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
İSTANBUL-AVCILAR'DA SIRTINA ZIPKIN SAPLANAN YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
İSTANBUL-AVCILAR'DA SIRTINA ZIPKIN SAPLANAN YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
İSTANBUL-AVCILAR'DA SIRTINA ZIPKIN SAPLANAN YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

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Kaynak: DHA

Cihangir Mahallesi, 112 Acil Çağrı, İtfaiye, Polis, Güncel, Son Dakika

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