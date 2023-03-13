AVCILAR'DA SİTE PARMAKLIKLARINA ASILI CESET BULUNDU - Son Dakika
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AVCILAR'DA SİTE PARMAKLIKLARINA ASILI CESET BULUNDU

13.03.2023 11:20

AVCILAR'da bir sitenin bahçe duvarındaki parmaklıklara asılmış halde bir erkeğe ait ceset bulundu.

AVCILAR'da bir sitenin bahçe duvarındaki parmaklıklara asılmış halde bir erkeğe ait ceset bulundu.

Cesedin ilk tespitlere göre darbedilerek öldürüldüğü belirtilen Türkmenistan uyruklu Arslan Snnayev'e (38) ait olduğu belirtildi.

Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde bir sitenin bitişiğindeki boş arazide, boynundan bahçe duvarındaki parmaklıklara asılmış erkeğe ait ceset bulundu. Yakındaki bir otoparkın bekçisinin ihbarıyla polis, sağlık ve itfaiye ekipleri cesedin bulunduğu caddeye geldi. Cesedin Türkmenistan vatandaşı Arslan Snnayev'e (38) ait olduğu öğrenildi. İlk incelemede darbedilerek öldürüldükten sonra, sitenin demir parmaklıklarına asıldığı belirtildi. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kayıtlara 'şüpheli ölüm' olarak geçen olayda faillerin tespit edilmesi için soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
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Türkmenistan, Avcılar, Güncel, Son Dakika

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