Üye Girişi
AVCILAR'DA SİTEDE TAPU KRİZİ -1 - Son Dakika

AVCILAR'DA SİTEDE TAPU KRİZİ -1

06.07.2021 12:04

AVCILAR'da iddiaya göre 4 blokluk siteden daire satışı yapan ve yaklaşık 5 milyon lira toplayan firma 52 daire sahibine tapularını teslim etmedi.

AVCILAR'da iddiaya göre 4 blokluk siteden daire satışı yapan ve yaklaşık 5 milyon lira toplayan firma 52 daire sahibine tapularını teslim etmedi. Mağdur olduklarını dile getiren çok sayıda kişi yardım istedi.

Avcılar'da yaklaşık bir yıl önce yapımı tamamlanan 4 blok 82 dairelik siteden peşin ödeme yaparak daire satın alan ya da kapora vererek sözleşme yapan 52 kişi tapularını alamadıklarını öne sürdü. Site sakinlerinin iddiasına göre Suudi bir kişiye ait

Al Hanefi Gayrimenkul Yatırımları Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. şirketi arsaya site yapımına başladı. Sitedeki dairelerin satışı için ise Global Estates Gayrimenkul Hizmetleri ve Turizm Ticaret Ltd. şirketi isimli firma ile anlaşıldı. Siteden daire satın almak isteyenlerden bazıları parasını peşin öderken, bazıları ise 20 bin ile 150 bin lira arasından değişen kapora ödeyerek sözleşme yaptı. Ancak tapularını teslim edilmedi. Şirket yetkililerinin kendilerine fiyatların arttığını söyleyerek fazla para istediklerini anlatan site sakinleri mağdur olduklarını dile getirerek yardım istedi.

"4,5 -5 MİLYON LİRA PARA TOPLANDI"

Site sakinlerinden Doğan Sönmez, "Arap yatırımcı bir şirket buranın toprak sahibi. Bir Türk inşaat firmasıyla anlaşarak satış sözleşmesi altında buranın satışını bu firmaya devrettiler. Belirli kısımlarını ödeyerek 62 daire satın alındı. Pandemi nedeniyle Arap iş adamı Türkiye'ye gelmediği için bizi oyaladılar. Sonuç olarak Arap iş adamı burada verilen peşinatları kabul etmiyor. Ben o firmayı tanımıyorum diyor. Bunlarla aranızda sözleşme var kendiniz getirmişsiniz. Bize farklı fiyatlar çıkardılar. Ekspertiz raporunda devletin verdiği fiyat 400 bin lira kendileri çıkarmışlar 570 bin TL. Bize diyorlar ki 570 bin liradan alırsanız, biz bu tapuları size veririz. 570 bin liradan aldığımızı farzedelim verdiğimiz para ne olacak. Ben 160 bin lira para verdim, onu kabul etmiyorlar. Burada 3 daireyi peşin veren arkadaşlarımız var. 40 bin,60 bin veren arkadaşlar var. Burada herkes mağdur durumda. 62 mağdur vardı 10 tanesinin tapusu verildi bir şekilde. Şuan 52 mağdur var. 4 buçuk 5 milyon lira bir para toplandı" diye konuştu.

"SATIN ALDIĞIMIZ YERDE İŞGALCİ KONUMUNA DÜŞTÜK"

3 dairenin parasını peşin ödediğini anlatan site sakini Mustafa Akkurt ise, "Paramızı verdik işgalci olduk. 3 daire parasını peşin veriyoruz ama işgalci durumuna düşüyoruz. Bunun izahi yok. Kaymakamlıktan da işgalci olmadığımız belli. Her gelen ayrı bir şey söylüyor. Herkes birbirinin üzerin atıyor, herkes üstüne fiyat koyuyor. Satın aldığımız yerde işgalci konumuna düştük. Evimiz var diyemiyoruz şu an parasını ödediğimiz halde. 3 daire için 1 milyon 200 bin lira para vermiştim" dedi. Bir başka mağdur da, "400 bin dediler 60 bin kapora verdik hala tapumuzu alamadık 1 senedir bekliyoruz. Bir avukat geldi fiyatlar yükseldi dedi ne yapacağımızı şaşardık" şeklinden konuştu.

'PANDEMİ VAR GELEMİYORUM DİYEREK OYALADI"

Global Estates Gayrimenkul Hizmetleri ve Turizm şirketi sahibi Çetin Aydın ise asıl mağdurun kendisi olduğunu söyledi.

Aydın," 2020 Nisan ayında, tercümanlık ve avukatlık işlerimizi yapan bir arkadaşımız, bir yabancı yatırımcının projesinin satış ofisini birine devretmek istediğini söyledi, biz de anlaştık sözleşmeleri yaptık. 5-10 satış olunca 'Suudi Arabistan'dan gelip tapuları vereceğim' dedi, pandemi sürecine denk geldi. 'Yollar kapandı, havayolları kapandı, Al Hanafi diye biri gelip tapuları vermedi. Biz aradık sürekli geleceğim pandemiden dolayı gelemiyorum. Bu şekilde bizi sürekli oyaladı. 'Ben gelemiyorum kapora veren oturabilir o kaporalarla müteahhittin borcunu kapatın, iskanı yapın, ben gelince tapuları vereceğim' dedi. Ben de kapora aldım" şeklinde konuştu.

'EN BÜYÜK MAĞDUR BENİM ZATEN"

Aydın 'Biz mağdurlara; biraz bize zaman verin ya tapunuzu çözeceğiz, ya da dava ile bu işi çözeceğiz. Hep kapora topladık, yerleşenlerden 50- 60 bin lira kapora aldık, oturmayanlardan 10- 20 bin alıyorduk. O sitenin elektrik, su faturalarını ben ödedim, 650 bin lira iskanı ben ödedim bu benim cebimden çıktı. 1 milyon 200 bin lira komisyonum vardı o gitti, ekstra 600 bin lira cebimden para çıktı. 2 milyon lira gibi bir zararım var buradan, en büyük mağdur benim zaten" diye konuştu.

AVCILAR'DA SİTEDE TAPU KRİZİ -1
AVCILAR'DA SİTEDE TAPU KRİZİ -1
AVCILAR'DA SİTEDE TAPU KRİZİ -1
AVCILAR'DA SİTEDE TAPU KRİZİ -1
AVCILAR'DA SİTEDE TAPU KRİZİ -1
AVCILAR'DA SİTEDE TAPU KRİZİ -1
AVCILAR'DA SİTEDE TAPU KRİZİ -1
AVCILAR'DA SİTEDE TAPU KRİZİ -1
AVCILAR'DA SİTEDE TAPU KRİZİ -1
AVCILAR'DA SİTEDE TAPU KRİZİ -1
AVCILAR'DA SİTEDE TAPU KRİZİ -1
AVCILAR'DA SİTEDE TAPU KRİZİ -1

Gayrimenkul, Türkiye, Avcılar, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA SİTEDE TAPU KRİZİ -1 - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı 18:17 İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı Deniz Türüç'ten Fenerbahçe'ye 41 milyon TL 18:10 Deniz Türüç'ten Fenerbahçe'ye 41 milyon TL Üniversitenin 3 yıllık fizik bölümünü bir yılda bitiren 11 yaşındaki çocuğun hedefi ölümsüzlük 17:42 Üniversitenin 3 yıllık fizik bölümünü bir yılda bitiren 11 yaşındaki çocuğun hedefi ölümsüzlük
2 çocuğunun annesini sokak ortasında vuran sanığa 10 yıl hapis! 'Şeytana uydum' diyerek tahliyesini istedi 17:25 2 çocuğunun annesini sokak ortasında vuran sanığa 10 yıl hapis! 'Şeytana uydum' diyerek tahliyesini istedi Sistemi çöken Akbank yeni açıklama yaptı: Siber saldırı iddiaları gerçek dışıdır 17:13 Sistemi çöken Akbank yeni açıklama yaptı: Siber saldırı iddiaları gerçek dışıdır Yeni evlendiği kocasının saldırısına uğradı! Genç kadın, korku dolu anları anlattı: Yatak odasına götürüp tecavüz etti 17:11 Yeni evlendiği kocasının saldırısına uğradı! Genç kadın, korku dolu anları anlattı: Yatak odasına götürüp tecavüz etti
Herkesin gözü önünde elindeki bıçağı boynuna ve karnına sapladı! Hemşire, yürekleri ağza getirdi 16:38 Herkesin gözü önünde elindeki bıçağı boynuna ve karnına sapladı! Hemşire, yürekleri ağza getirdi Bikinili pozunu yayınlayan Duygu Özaslan'ın ayakkabılarına yorum yağdı 15:59 Bikinili pozunu yayınlayan Duygu Özaslan'ın ayakkabılarına yorum yağdı

Son Dakika Haberleri
17:48 Dünyayı bekleyen büyük tehlike! Fakir ülkeler zor günler geçirecek
17:38 Tarihi Olimpiyat meşalesini, oyuncak su tabancasıyla söndürdüler! Görülmemiş protesto
17:24 Galatasaray, Arda Turan'ın maaşına yüzde 100 zam yapacak
17:13 Araya başbakan girdi! Yetkililer tarafından el konulan aslan, tek şartla sahibine verildi
17:12 Sistemi çöken Akbank yeni açıklama yaptı: Siber saldırı iddiaları gerçek dışıdır
17:11 Macaristan Teknik Direktörü Rossi, Szalai'ye Fenerbahçe'den ayrılmasını önerdi
16:46 Son Dakika: AYM'nin "hak ihlali" kararı sonrası, HDP'li Gergerlioğlu'nun doyası yerel mahkemeye gönderildi
16:44 İlk kez objektiflerin karşısına geçen Serdar Dursun, kendini övdü
16:33 Sağlık Bakanı Koca, "Bayramda ek bir tedbir alınacak mı?" sorusunu yanıtladı: Şu an için öyle bir durum yok
16:25 Dünya yıldızı Mario Balotelli, Adana Demirspor ile görüşmek için yarın Türkiye'ye geliyor
Son Dakika: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na tahliye kararı Son Dakika: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na tahliye kararı         
18:34
Tosuncuk'un köylüleri ilk kez konuştu: Bu işi yapabilecek zekaya sahip değil, mutlaka arkasında birileri vardır Tosuncuk'un köylüleri ilk kez konuştu: Bu işi yapabilecek zekaya sahip değil, mutlaka arkasında birileri vardır         
18:16
Öğrencisine istismardan yargılanan imam, küçük kızı suçladı: İfadeler çelişkili Öğrencisine istismardan yargılanan imam, küçük kızı suçladı: İfadeler çelişkili         
17:49
Galatasaray, Arda Turan'ın maaşına yüzde 100 zam yapacak Galatasaray, Arda Turan'ın maaşına yüzde 100 zam yapacak         
17:25
Kahreden haber! 23 yaşındaki genç esnaf dükkanda kendini astı Kahreden haber! 23 yaşındaki genç esnaf dükkanda kendini astı         
17:19
Macaristan Teknik Direktörü Rossi, Szalai'ye Fenerbahçe'den ayrılmasını önerdi Macaristan Teknik Direktörü Rossi, Szalai'ye Fenerbahçe'den ayrılmasını önerdi         
17:12
45 yaşındaki sapığın taciz ettiği küçük kız travmayı atlatamıyor 45 yaşındaki sapığın taciz ettiği küçük kız travmayı atlatamıyor         
16:59
Sağlık Bakanı Koca, Sağlık Bakanı Koca, "Bayramda ek bir tedbir alınacak mı?" sorusunu yanıtladı: Şu an için öyle bir durum yok         
16:34
Yolda karşılaştığı akrabasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! O anlar saniye saniye görüntülendi Yolda karşılaştığı akrabasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! O anlar saniye saniye görüntülendi         
15:49
Uzman Çavuş'un üstüne kurşun yağdıran nişanlısı cinayeti itiraf etti: Başkasıyla nişanlanacağını öğrendim Uzman Çavuş'un üstüne kurşun yağdıran nişanlısı cinayeti itiraf etti: Başkasıyla nişanlanacağını öğrendim         
15:39
İsmail Balaban annesinin İsmail Balaban annesinin "Yılan" dediği nişanlısı hakkında açıklama yaptı: Memlekete gidince görüşeceğim         
15:08
Bulduğu yerde uyuyakalan gizemli kadın, yerinden edilince ortalığı karıştırdı Bulduğu yerde uyuyakalan gizemli kadın, yerinden edilince ortalığı karıştırdı         
15:03
Kimlik kartıyla seyahat edilebilen ülkelere artık Kimlik kartıyla seyahat edilebilen ülkelere artık "fotoğrafsız" kimlikle gidilemeyecek         
15:02
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Aydın'da mide bulandıran olay Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Aydın'da mide bulandıran olay         
14:22
Akbank'ta sistem çöktü! Müşteriler kartla alışveriş yapamıyor ve para çekemiyor Akbank'ta sistem çöktü! Müşteriler kartla alışveriş yapamıyor ve para çekemiyor         
13:28
Komşunun dikkati, yaşlı adamın vefatını ortaya çıkardı! Eve giren sineklerden şüphelendi Komşunun dikkati, yaşlı adamın vefatını ortaya çıkardı! Eve giren sineklerden şüphelendi         
13:11
Meral Akşener Malatya'ya özel jetle gidince, akıllara geçmiş yıllarda yaptığı bir konuşma geldi Meral Akşener Malatya'ya özel jetle gidince, akıllara geçmiş yıllarda yaptığı bir konuşma geldi         
11:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2021 19:05:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AVCILAR'DA SİTEDE TAPU KRİZİ -1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement