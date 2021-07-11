Avcılar'da sivrisinek kabusu büyüyor - Son Dakika

Elleri, kolları, yüzleri yara dolu.. Kabuslarının adı sivrisinek..

İstanbul'da özellikle çocukların vücutlarında yara oluşmasına

neden olan sivrisinekler bir çok ilçede görünmeye başladı..

Burası Avcılar Yeşilkent Mahallesi..

Özellikle ikindi saatinden sonra mahalleyi saran sinekler rahat nefes aldırmıyor.. Mahalle sakinleri ise ilaçlama

yapılmasını istiyor.. Kabusu yaşayan diğer bir ilçe de Sarıyer..

Ferah Evler Mahallesi sakinleri, sivrisinek sokmaları nedeniyle çocuklarında yaralar oluştuğunu söylerken yapılan ilaçlamaların yetersiz kaldığını öne sürdü..