İSTANBUL-AVCILAR'DA ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPAN MİNİBÜS DEVRİLDİ - Son Dakika
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İSTANBUL-AVCILAR'DA ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPAN MİNİBÜS DEVRİLDİ

10.08.2022 08:49

AVCILAR'da şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, elektrik direğine çarptı.

AVCILAR'da şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs devrilirken, yara almadan kurtulan şoförün olay yerinden kaçtığı öne sürüldü.

Avcılar D-100 Karayolu Mustafa Kemal Mahallesi mevkii yan yolda saat 06.30 sıralarında, Beylikdüzü yönüne giden minibüsün şoförü direksiyon hakimiyetini kaybedince bariyere çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direkle birlikte minibüste devrildi. Çevredekiler, içinde yolcu olmayan minibüsün şoförünün kazayı yara almadan atlattığı ve olay yerinden kaçtığını öne sürdü.  Kazayı gören çevredeki kişi "Fazla hızlı değildi ama direksiyon hakimiyetini kaybedince direğe çarptı" dedi. Kaza nedeniyle D-100 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu. Araç, çekici ile kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

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Kaynak: DHA

D-100 Karayolu, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-AVCILAR'DA ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPAN MİNİBÜS DEVRİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-AVCILAR'DA ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPAN MİNİBÜS DEVRİLDİ - Son Dakika
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