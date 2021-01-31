AVCILAR'DA SOĞUKTA ÜŞÜYEN KÖPEKLER MAĞAZADA ISINIYOR - Son Dakika
Üye Girişi
AVCILAR'DA SOĞUKTA ÜŞÜYEN KÖPEKLER MAĞAZADA ISINIYOR

AVCILAR'DA SOĞUKTA ÜŞÜYEN KÖPEKLER MAĞAZADA ISINIYOR

31.01.2021 11:27

AVCILAR'daki Marmara Caddesi'nde bir mağazanın çalışanları soğuk kış günlerinde dışarıda üşüyen sahipsiz köpeklere gün boyu kapılarını açık tutuyor.

AVCILAR'daki Marmara Caddesi'nde bir mağazanın çalışanları soğuk kış günlerinde dışarıda üşüyen sahipsiz köpeklere gün boyu kapılarını açık tutuyor.

Merkez Mahallesi'ndeki araç trafiğine kapalı caddede havanın soğuduğu günlerde iç giyim mağazasını kendilerine mesken eden sahipsiz köpekler, müşterilerin de ilgisini çekiyor. Girişin hemen yanında yere kıvrılarak uzanan ve burada ısınan  köpeklerle ilgili konuşan  mağazada görevli Sevcan Sevil, soğuk kış günlerinde sevimli dostların mağazanın açılışından itibaren geldiğini, sıkıldıklarında çıkıp dolaşıp geldiklerini söyledi. Sevil, müşterilerinin köpeklerden rahatsız olmadıklarını aksine, bu konuklara ilgi gösterdiklerini belirterek,  "Özellikle 'Zeytin' adını verdiğimiz köpek sevilmekten çok hoşlanıyor. Gün boyu bizimle birlikteler" dedi.

Mağazadaki bazı müşteriler sahipsiz hayvanlara başta yerel yönetimler olmak üzere her kesimin bu soğuk günlerde destek olması gerektiğini, bunlardan rahatsız olmadıklarını söylediler.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Marmara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA SOĞUKTA ÜŞÜYEN KÖPEKLER MAĞAZADA ISINIYOR - Son Dakika


Son Dakika
12:46 Son Dakika: LGS sonuçları açıklandı
12:42 Son Dakika: LGS sonuçları açıklandı
12:34 Borsaya Aref ayarı! Aldığı hisse yüzde 576 kar edince tedbir kararı geldi
12:30 Borsaya Aref ayarı! Aldığı hisse yüzde 576 kar edince tedbir kararı geldi
12:10 Tanju Özcan'ın "Akşener'e kazık attı" iddialarına Mansur Yavaş cephesinden cevap: Dedikodu siyasetine ayıracak vaktimiz yok
12:06 Tanju Özcan'ın "Akşener'e kazık attı" iddialarına Mansur Yavaş cephesinden yanıt: Dedikoku siyasetine ayıracak vaktimiz yok
12:00 Nusret Gökçe, New York'taki restoranının kapandığı iddiasını yalanladı: Taşındık
11:59 Bodrum'da müzik yasağı kalktı, turistler saat 04.00'e kadar eğlendi
11:56 Nusret Gökçe, New York'taki restoranının kapatıldığı iddiasını yalanladı: Taşındık
11:57 Müzik yasağı kalktı, Bodrum'da turistler sabaha kadar eğlendi! Sektör bayram ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2023 13:13:17. #1.11#
SON DAKİKA: AVCILAR'DA SOĞUKTA ÜŞÜYEN KÖPEKLER MAĞAZADA ISINIYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement