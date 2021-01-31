AVCILAR'DA SOĞUKTA ÜŞÜYEN KÖPEKLER MAĞAZADA ISINIYOR

AVCILAR'daki Marmara Caddesi'nde bir mağazanın çalışanları soğuk kış günlerinde dışarıda üşüyen sahipsiz köpeklere gün boyu kapılarını açık tutuyor.

Merkez Mahallesi'ndeki araç trafiğine kapalı caddede havanın soğuduğu günlerde iç giyim mağazasını kendilerine mesken eden sahipsiz köpekler, müşterilerin de ilgisini çekiyor. Girişin hemen yanında yere kıvrılarak uzanan ve burada ısınan köpeklerle ilgili konuşan mağazada görevli Sevcan Sevil, soğuk kış günlerinde sevimli dostların mağazanın açılışından itibaren geldiğini, sıkıldıklarında çıkıp dolaşıp geldiklerini söyledi. Sevil, müşterilerinin köpeklerden rahatsız olmadıklarını aksine, bu konuklara ilgi gösterdiklerini belirterek, "Özellikle 'Zeytin' adını verdiğimiz köpek sevilmekten çok hoşlanıyor. Gün boyu bizimle birlikteler" dedi.

Mağazadaki bazı müşteriler sahipsiz hayvanlara başta yerel yönetimler olmak üzere her kesimin bu soğuk günlerde destek olması gerektiğini, bunlardan rahatsız olmadıklarını söylediler.