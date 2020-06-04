Avcılar'da şok eden görüntü - Son Dakika

Avcılar'da şok eden görüntü
Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında bir binanın yıkımı yapılınca yan tarafta giriş katta bulunan iş yerinin duvarının olmadığı ortaya çıktı.
Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında bir binanın yıkımı yapılınca yan tarafta giriş katta bulunan iş yerinin duvarının olmadığı ortaya çıktı. Binada oluşan görüntü şaşkınlık oluşturdu.
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan 4 katı bir binanın kentsel dönüşüm programı çerçevesinde önceki gün yıkımına başlandı. Binanın yıkımında temel kata gelindiğinde yanda bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki iş yerinin duvarının olmadığı zamanında binayı yapan işçilerin yandaki binanın duvarını ortak kullandıkları ortaya çıktı. Şaşkınlık oluşturan görüntü sonrası iş yerindeki eşyalar çalışanlar tarafından duvar tarafından kaldırıldı. Durumla ilgili konuşan bir mahalle sakini, "Bina yapılırken beton dökülmeden normal fileli şat ile zemin katını kaplamaya girmişler. Yıkılmaya başlanınca da sıva yere dökülmüş. Zemin katında delik açmış" dedi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 09:25 Kaynak: İHA
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