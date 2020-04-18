AVCILAR'DA SOKAĞA ÇIKAMADI, GİTARI İÇİN TEL İSTEDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel AVCILAR'DA SOKAĞA ÇIKAMADI, GİTARI İÇİN TEL İSTEDİ - Son Dakika

AVCILAR'DA SOKAĞA ÇIKAMADI, GİTARI İÇİN TEL İSTEDİ

14 dakika önce

AVCILAR'da koronavirüs nedeniyle evden çıkmayan 63 yaşındaki Cemal Akan, belediye çağrı hattından gitarı için tel istedi.

AVCILAR'DA SOKAĞA ÇIKAMADI, GİTARI İÇİN TEL İSTEDİ, System.String[]

AVCILAR'da koronavirüs nedeniyle evden çıkmayan 63 yaşındaki Cemal Akan, belediye çağrı hattından gitarı için tel istedi. Talebi karşılanan Akan, gitarı ile eşine mini konser verdi.

Denizköşkler Mahallesi'nde oturan ve bir bacağından yürüme engelli Cemal Akan'ın gitarının teli koptu. Koronavirüs nedeniyle evden çıkmayan Akan belediyenin çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Görevliler, gitar telini satın alarak Cemal Akan'a götürdü. Kapıyı açınca görevliyi elinde gitar teli ile gören ve "Evde kaldığınız için teşekkür ederiz" sözleri ile karşılaşan Cemal Akan, daha sonra gitarına teli taktı. Akan eşi Meliha için gitar çaldı. Koronavirüs nedeniyle 30-35 günden bu yana dışarı çıkmadığını belirten Akan, "Boş zamanlarımı değerlendirmek için gitar çalıyor, çalmayı öğreniyordum. Bedensel engelliyim. Gitara çocukluktan bu yana ilgi duydum. Bildiğim şarkıları, kendim ve eşim için çalıyorum. Benim talebim biraz 'Uçuk kaçıktı. Milletimiz belediyeyi arar, gıda, ilaç tedarik etmek ister. Ben evden çıkmadığım, 'Olabilirse' diye böyle bir ricada bulundum. Bakalım dediler. Getirdiler. Ben de taktım çalmaya başladım." dedi.

Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 10:31 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Profesör Haznedaroğlu, koronavirüsün vücuda etkisini tetikçi örneği üzerinden anlattı
Koronavirüs vakasının rastlanmadığı ilçenin sırrı iki kelimede saklı: Sosyal izolasyon ve sıkı denetim Koronavirüsten sadece 199 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da, maske izdihamı yaşandı Prof. Dr. Ercümen Ovalı'nın koronavirüs tedavisi için bulduğu ilaca Bilim Kurulu üyesinden ilk yorum: Zaten deneniyor Kirasını ödeyemediği için evden atılmakla tehdit edilen kadına yardım yağdı! Fazla gelen yardımları paylaşacak Koronavirüsü yenen doktor "Mutlaka tüketin" deyip zerdeçalı tavsiye etti Sokağa çıkma yasağına saatler kala Güngören'de marketler önünde uzun kuyruklar oluştu Türkiye, korona tedavisinde dünyadan farklı olarak hangi uygulamaları yaptı? Bakan Koca paylaştı Öğrenciler için makam aracını satan belediye başkanı, şimdi de tüm ilçeye kumanya dağıtıyor Son Dakika: İtalya'da 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 575 kişi hayatını kaybetti Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını geçerse salgın kontrol altına girer Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini aştı İstanbul'a deniz yoluyla giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi Eşinin çekiçle başına vurarak ağır yaraladığı kadın, hayatını kaybetti Vuhan'daki korona ölümlerinin revize edilmesinin ardından Trump, Çin'e fena patladı: Çin'deki virüs ölümleri açıklananın çok ötesinde
Kuyumcular gram altının yıl sonunda 410 lirayı görmesini bekliyor Kuyumcular gram altının yıl sonunda 410 lirayı görmesini bekliyor         
10:04
9 yaşındaki evladını toprağa veren Ebru Şallı ve çocuğunu kaybederek derin acılarla baş etmek zorunda kalmış ünlü isimler 9 yaşındaki evladını toprağa veren Ebru Şallı ve çocuğunu kaybederek derin acılarla baş etmek zorunda kalmış ünlü isimler         
09:58
NBA efsanesi Lamar Odom'dan tarihe geçen itiraflar: Uyuşturucuya 100 milyon dolar harcadım, 2 bin kadınla birlikte oldum NBA efsanesi Lamar Odom'dan tarihe geçen itiraflar: Uyuşturucuya 100 milyon dolar harcadım, 2 bin kadınla birlikte oldum         
09:42
Jandarma, Çakıcı'nın tahliyesindeki görüntülere açıklık getirdi: Konvoy değil, mesaisi biten memurların araçları Jandarma, Çakıcı'nın tahliyesindeki görüntülere açıklık getirdi: Konvoy değil, mesaisi biten memurların araçları         
09:37
Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'ya Trabzonspor talip oldu Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'ya Trabzonspor talip oldu         
09:18
Kasasında sebze meyve taşır gibi otomobil taşıyan pikap sürücüsü, görenleri şaşkına çevirdi Kasasında sebze meyve taşır gibi otomobil taşıyan pikap sürücüsü, görenleri şaşkına çevirdi         
09:16
Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı         
09:16
Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan tarım işçileri, erken saatlerde mesaiye başladı Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan tarım işçileri, erken saatlerde mesaiye başladı         
09:08
Tartışmaların odağındaki Prof. Ovalı: İlaç o kadar etkili ki, çok kısa sürede hastaların düzelmesini umut ediyoruz Tartışmaların odağındaki Prof. Ovalı: İlaç o kadar etkili ki, çok kısa sürede hastaların düzelmesini umut ediyoruz         
09:04
Sosyal medya kullanıcıları, Ebru Şallı'nın oğlunun ölümünün ardından Boşluk Heykeli'ni paylaşarak başsağlığı diledi Sosyal medya kullanıcıları, Ebru Şallı'nın oğlunun ölümünün ardından Boşluk Heykeli'ni paylaşarak başsağlığı diledi         
09:01
Öğrenciler için makam aracını satan belediye başkanı, şimdi de tüm ilçeye kumanya dağıtıyor Öğrenciler için makam aracını satan belediye başkanı, şimdi de tüm ilçeye kumanya dağıtıyor         
08:54
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlü tutan somon balığına talep arttı Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlü tutan somon balığına talep arttı         
08:54
Emekli öğretmen, 28 yıldır kaybettiği tüm tanıdıklarını 'Ölüm Günlüğü'ne yazıyor Emekli öğretmen, 28 yıldır kaybettiği tüm tanıdıklarını 'Ölüm Günlüğü'ne yazıyor         
08:45
Sadece hasat döneminde geçerli olmak üzere, ayçiçeği yağı ve tohumunun ithalatında gümrük vergisi düşürüldü Sadece hasat döneminde geçerli olmak üzere, ayçiçeği yağı ve tohumunun ithalatında gümrük vergisi düşürüldü         
08:44
Koronavirüsü yenen müezzin, immün plazma bağışında bulundu Koronavirüsü yenen müezzin, immün plazma bağışında bulundu         
08:23
Acun Ilıcalı, Ünlüler takımına öfke kustu: Yapılan en büyük ayıplardan birisi Acun Ilıcalı, Ünlüler takımına öfke kustu: Yapılan en büyük ayıplardan birisi         
08:03
Çorum'da, 20 Somalili şahsı yol kenarına bırakıp kaçan araç kayıplara karıştı Çorum'da, 20 Somalili şahsı yol kenarına bırakıp kaçan araç kayıplara karıştı         
06:21
Ayakkabısız sürücü, arka lastikleri olmayan otomobille trafiğe çıkınca yakayı ele verdi Ayakkabısız sürücü, arka lastikleri olmayan otomobille trafiğe çıkınca yakayı ele verdi         
05:30
Adana'da bir bankanın camını kırıp içeri girince yakayı ele veren şahıs: Benim adım felaket Adana'da bir bankanın camını kırıp içeri girince yakayı ele veren şahıs: Benim adım felaket         
04:12
Sokağa çıkma yasağında trafikte alkollü yakalanan iki kadın, ortalığı birbirine kattı Sokağa çıkma yasağında trafikte alkollü yakalanan iki kadın, ortalığı birbirine kattı         
03:16
ABD Başkanı Trump, koronavirüs kaynaklı 60 ila 65 bin ölüm tahmin ettiklerini söyledi ABD Başkanı Trump, koronavirüs kaynaklı 60 ila 65 bin ölüm tahmin ettiklerini söyledi         
02:24
Mesut Barzani liderliğindeki KDP'den PKK'ya eleştiri: Kürt halkı ağır bedeller ödedi Mesut Barzani liderliğindeki KDP'den PKK'ya eleştiri: Kürt halkı ağır bedeller ödedi         
01:26
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu         
00:32
Hatay'da 4 kişiyi öldüren şüphelinin iskeleti bulundu Hatay'da 4 kişiyi öldüren şüphelinin iskeleti bulundu         
00:29
Survivor'da Nisa, Sercan'ı reddetti: Seni ağabeyim olarak görüyorum Survivor'da Nisa, Sercan'ı reddetti: Seni ağabeyim olarak görüyorum         
00:00
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı         
00:00
Shane Larkin: Türkçe isim seçmem gerekseydi Şahin'i seçerdim Shane Larkin: Türkçe isim seçmem gerekseydi Şahin'i seçerdim         
23:44
Donald Trump, ABD'de spor müsabakalarının seyircisiz oynanacağını açıkladı Donald Trump, ABD'de spor müsabakalarının seyircisiz oynanacağını açıkladı         
23:34
Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın sağlığı ile oynayan 45 firmayı ve 55 ürünü kamuoyu ile paylaştı Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın sağlığı ile oynayan 45 firmayı ve 55 ürünü kamuoyu ile paylaştı         
23:25
DSÖ, Türkiye'de de uygulanan immün plazma tedavisine şüpheyle yaklaştı: Emin değiliz DSÖ, Türkiye'de de uygulanan immün plazma tedavisine şüpheyle yaklaştı: Emin değiliz         
23:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2020 10:46:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AVCILAR'DA SOKAĞA ÇIKAMADI, GİTARI İÇİN TEL İSTEDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]