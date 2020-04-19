AVCILAR'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA, FIRINCILAR ARASINDAKİ KAVGA KAMERADA - Son Dakika

Koronavirüs önlemleri kapsamında ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sırasında sokakta satış yapmalarına izin verilen fırıncılar, Avcılar'da birbirlerinin bölgelerinde satış yapma konusunda anlaşamayınca kavga etti. Kavgaya karışanlardan 3'ü gözaltına alındı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Gümüşpala Mahallesi'nde meydana geldi. Kaymakamlığın izin verdiği fırıncılar dün gün boyu sokak aralarında araçlarla dolaşarak satış yaptı. Gümüşpala Mahallesi'ndeki iki ekmek fırını çalışanları, iddiaya göre birbirlerinin bölgesini ihlal edince aralarında gerginlik oldu. Fırıncılardan bir grup Coşkun Sokak'taki ekmek fırınına gelerek burada çalışanlarla bölgelerine girmemeleri konusunda tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Fırına gelen kişiler daha sonra araçla uzaklaşmak istedi. Ancak, fırın çalışanları bölgeden uzaklaşmak isteyen kişilerin yolunu araç ile kesince taraflar arasında kavga başladı. Çevrede oturan bir kişinin cep telefonu ile kaydettiği olayda A.Ş., M.Ş., H.Ş. ve F Ş. kendilerine A.A., S.A. ve M.A.'nın saldırdığını öne sürerek Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak şikayetçi oldu. Savcılığın da talimatıyla 3 şüpheli, bugün Firuzköy Polis Merkezi'ne götürülürken ifadeleri alınırken, mevcutlu olarak adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.