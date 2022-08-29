İSTANBUL-AVCILAR'DA OTOMOBİLİNDE UYUYAN SÜRÜCÜ GÜÇLÜKLE UYANDIRILDI - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-AVCILAR'DA OTOMOBİLİNDE UYUYAN SÜRÜCÜ GÜÇLÜKLE UYANDIRILDI

29.08.2022 09:34
İSTANBUL-AVCILAR'DA OTOMOBİLİNDE UYUYAN SÜRÜCÜ GÜÇLÜKLE UYANDIRILDI

AVCILAR'da sokağa ters yönde girerek park ettiği otomobilinde uyuyan sürücü, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından güçlükle uyandırıldı.

AVCILAR'da sokağa ters yönde girerek park ettiği otomobilinde uyuyan sürücü, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından güçlükle uyandırıldı.

Cihangir Mahallesi Ekmekçi Sokak'ta ters yönden gelerek, yol üzerinde park eden otomobilin sürücüsü, direksiyon başında uyuyunca  trafiğin aksamasına neden oldu. Çevredekiler sürücüyü uyandırmaya çalıştı ancak, sonuç alamadı. Bunun üzerine itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Otomobil sürücüsünün uyuduğu anlaşıldı. Görevliler önce otomobili sarsarak, daha sonra kaportasına vurarak ses çıkarıp sürücüyü uyandırmak için çaba harcadı. Güçlükle uyandırılabilen sürücü, aracı çalıştırmak istedi. Bu sırada görevliler, sürücüden camları ve kapıyı açmasını istedi. Sürücü Ufuk Nurşik, bir süre sonra araçtan inerken, park ettiği sokakta oturduğunu, herhangi bir sorunu olmadığını söyledi. Sağlık görevlilerinin ısrarıyla ambulansta genel kontrolden geçirilen Nurşik, hastaneye gitmek istemediğini söyledi.

Sağlık ekiplerini arayan mahalle sakini Yaşar Ödemiş, "Yolu neredeyse kapatmıştı. Direksiyon başında olduğunu gördük, uyandırmak için uzun süre uğraştık. Uyandıramayınca kalp krizi geçirmiş olabileceğini düşündük. Başka bir sorunu da olabilirdi. İnsanlık görevimizi yaptık" dedi.

YORUMLAR
500
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü servis aracıyla ters döndü Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü servis aracıyla ters döndü Kırıkkale'de kafede çıkan yangın söndürüldü Kırıkkale'de kafede çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: DHA

Cihangir Mahallesi, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-AVCILAR'DA OTOMOBİLİNDE UYUYAN SÜRÜCÜ GÜÇLÜKLE UYANDIRILDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:06 İşte Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son anket: CHP, Türkiye'nin birinci partisi konumunda
08:33 İBB Başkanı İmamoğlu, metrolara verdiği ilanda kendini "süper kahraman" olarak gösterdi
00:42 Murat Dalkılıç ve Murat Boz, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğününde davetlileri eğlendirdi
00:30 Galatasaray'ın yıldızları, maç sona erince Trabzonspor'un genç kalecisi Muhammet Taha'yı tebrik etti
00:22 Oğuzhan Koç'un eşi Demet Özdemir'e aldığı düğün hediyesinin fiyatı 860 bin TL çıktı
00:15 Galatasaray'yı sarsan sakatlık! Torreira maçı yarıda bıraktı
00:14 İYİ Parti lideri Meral Akşener hayalini açıkladı! Eğer seçilirlerse ilk icraat olarak iptal edilen festivallerin daha büyüğünü yapacak
23:49 Derbi sönük geçti! Trabzonspor ile Galatasaray yenişemedi
23:29 Filipinliler ölenlerin cesetlerini neden tabutla birlikte uçurum kenarına çakıyor?
23:28 Türkiye skandal kararı konuşuyor! Topu ıskaladı, yere düştü, hakem penaltı noktasını gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 09:34:32. #1.13#
SON DAKİKA: İSTANBUL-AVCILAR'DA OTOMOBİLİNDE UYUYAN SÜRÜCÜ GÜÇLÜKLE UYANDIRILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement