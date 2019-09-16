Avcılar'da sokağı savaş alanına çeviren çatışma: 5 kişi adliyeye sevkedildi

Çatışmanın nedeni belirlendi

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - Murat SOLAK - İstanbul DHA - AVCILAR'da 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde dün çıkan silahlı kavgada aralarında yoldan geçen bir kadının da bulunduğu 7 kişi yaralandı. Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulunurken kavgaya karıştığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Kavganın iki grup arasında davalık olan arazide iş makinesiyle çalışma yapılması sonucu çıktığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan yoldan geçerken kurşunların isabet ettiği Ö.Ç. adlı kadının tedavisinin ardından taburcu olduğu kaydedildi.



Görüntü Dökümü;

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-Şüphelilerin adliyeye sevki

-Olayla ilgili görüntüler