Avcılar'da sokak arasındaki çocuğa böyle çarptı - Son Dakika

Avcılar'da sokak arasındaki bir çocuğa araba çarptı. Aracın çocuğa çarpma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz 27 Nisan günü Avcılar Gümüşpala Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hacıkadın Sokak üzerinde bir çocuk karşıdan karşıya geçmek için yola çıktı. O sırada kendisine doğru gelen arabayı fark edemeyen çocuk, aracın çarpmasıyla yerde kaldı. Araç sürücüsü arabasından inerek çocuğun yardımına koştu, yerdeki yaralı çocuğu kendi arabasına alarak hastaneye götürdü.

Aracın çocuğa çarpma anı güvenlik kamerasında

Sokakta üzerinde yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir çocuk karşıdan karşıya geçmek için yola çıkıyor, arabanın çarpmasıyla yerde kalıyor. Araç sürücüsü ise arabasından inerek çocuğun yardımına koşuyor. - İSTANBUL