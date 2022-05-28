Avcılar'da sokak ortasında kadını tokatladı, çevredekiler izledi - Son Dakika
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Avcılar'da sokak ortasında kadını tokatladı, çevredekiler izledi

28.05.2022 09:58
Avcılar'da sokak ortasında kadını tokatladı, çevredekiler izledi

Avcılar'da bir adam gece saatlerinde sokak ortasında sebebi henüz bilinmeyen nedenden dolayı bir kadını "tokatladı". Yaşanan olay cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Avcılar'da bir adam gece saatlerinde sokak ortasında sebebi henüz bilinmeyen nedenden dolayı bir kadını "tokatladı". Yaşanan olay cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Olay dün gece saatlerinde Avcılar'da yaşandı. İddiaya göre, sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir adamla kadın sokakta tartıştı. Tartışma sonrasında öfkelenen adam kadını tokatlamaya başladı. Çevredeki vatandaşlar ise bu duruma karışmadı. Kadınla adam daha sonra ise ayrı ayrı araçlara binip olay yerinden ayrıldı. Yaşanan anlar ise bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Avcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da sokak ortasında kadını tokatladı, çevredekiler izledi - Son Dakika


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