Üye Girişi
AVCILAR'DA SOKAK ORTASINDA ZORLA ARACA BİNDİRDİĞİ KADINI DÖVDÜ Ek bilgilye - Son Dakika

AVCILAR'DA SOKAK ORTASINDA ZORLA ARACA BİNDİRDİĞİ KADINI DÖVDÜ Ek bilgilye

05.02.2022 22:37

AVCILAR'DA SOKAK ORTASINDA ZORLA ARACA BİNDİRDİĞİ KADINI DÖVDÜ/ Ek bilgilyeErol DEĞİRMENCİ - Veysel TİMDU / İSTANBUL, (DHA) - AVCILAR'da, bir kişi tartıştığı kadını sokak ortasında zorla araca bindirip, darp etti.

AVCILAR'DA SOKAK ORTASINDA ZORLA ARACA BİNDİRDİĞİ KADINI DÖVDÜ/ Ek bilgilye

Erol DEĞİRMENCİ - Veysel TİMDU/ İSTANBUL, (DHA) - AVCILAR'da, bir kişi tartıştığı kadını sokak ortasında zorla araca bindirip, darp etti. Saldırgan daha sonra kadını bindirdiği araçla hızla uzaklaşırken yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah 08.00 sıralarında Avcılar Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kadın ve erkek, sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede ikilinin kavgasına dönüştü. Tartıştığı kadını zorla araca bindiren kişi, içeride de kadına vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ancak saldırgan, kadını zorla bindirdiği araçla olay yerinden uzaklaştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından aracı bulmak için çalışma başlattı.

"YAKASINDAN TUTUP, ARABANIN İÇİNE ATTI"

Sokakta yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaşananlar gören Şehriban Yılmaz, "Sabah saat 08.00'de bir kadının sesi ile uyandım. Pencereden baktığımda bir aracın yolun kenarına park ettiğini, yanında da bir kadın ve adamın tartıştığını gördüm. Kadınla adam dışarıda tartışıyordu. Kadını yakasından tutup, arabanın içine attı. Adam kapıyı kapatmaya çalışırken, kadın buna müsaade etmedi. Adam daha da sinirlendi. Adamın daha da şiddetlendiğini görünce, durumu polis ekiplerine bildirdim. Ben polis ile konuşurken, adam kadının üzerine yüklenmişti. Kapattı kapısını çekti gitti buradan. Polis de yetişemedi" dedi.

"ÜZERİNE YÜKLENİP, BOĞAZINI SIKIYORDU"

Yılmaz, adamın kadının boğazını sıktığını belirterek, "Kadının üzerine yüklenip, boğazını sıkıyordu. Polis ekipleri aracın plakasını sordu. Yan tarafta kaldığım için göremedim. Şiddet uyguladı kadına, vurdu. Buradan çok insan geçti. Ambulans, otobüs, taksi, işçi hiç kimse dönüp bakmadı. Kadıncağıza hiç kimse müdahale etmedi" şeklinde konuştu.

EMNİYET AÇIKLAMASI: ALKOLÜN ETKİSİYLE TARTIŞMIŞLAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ihbar üzerine sevk edilen ekiplerin 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' iddiası üzerine harekete geçtiği belirtildi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadına şiddet uyguladığı öne sürülen A.A. (36) ile kadın arkadaşı S.A.'nın ifadelerini aldı. Yapılan açıklamada, alkollü olduğu belirtilen S.A. adlı kadının restorandan çıktıktan sonra A.A. isimli erkek arkadaşını çağırdığı belirtildi. Kimlikleri belirlenen ve ifadeleri alınan ikili arasında yolda alkolün etkisiyle aralarında tartışma çıktığı, kadının alıkonulması veya darp edilmesinin söz konusu olmadığına dair beyanları olduğu kaydedildi.

AVCILAR'DA SOKAK ORTASINDA ZORLA ARACA BİNDİRDİĞİ KADINI DÖVDÜ Ek bilgilye

YORUMLAR
500

Cihangir Mahallesi, Şehriban Yılmaz, Avcılar, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA SOKAK ORTASINDA ZORLA ARACA BİNDİRDİĞİ KADINI DÖVDÜ Ek bilgilye - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
22:35 Derya Büyükuncu'nun skandal Erdoğan paylaşımına en sert tepki Melih Gökçek'ten geldi: Milli sporcu unvanı geri alınsın!
22:34 Ne olduysa 4 dakikada oldu! Hakan Çalhanoğlu oyundan çıktı, Milano derbisi karıştı!
22:32 Bir çirkin paylaşım daha! Editör, Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'Hadi inşallah' dedi! Karar gazetesi derhal işten çıkarttı
22:21 Söz yazarı ve şair Suat Yığmatepe yaşamını yitirdi
22:19 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu: Erdoğan da belediye başkanıyken büyükelçilerle görüştü
21:57 Son Dakika: 3 gündür elektrik kesintileri yaşanan Isparta'da yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 5 gün ara verildi
21:51 Fenerbahçe, bu sezon eski hocalarını geçemedi: 11 puan kaybetti
21:48 Eski DEP milletvekilinden "İmralı-Edirne" yorumu: Öcalan'ın desteğiyle Erdoğan ipi göğüsler!
21:32 Gürsel Tekin'den "Niye Çırağan Sarayı'nda evlendin" eleştirilerine yanıt: Sade bir nikahtı!
21:31 Eski milli yüzücüden çirkin paylaşım! Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığını öğrenince "20 tencere helva yaptım" dedi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 22:51:49. #1.11#
SON DAKİKA: AVCILAR'DA SOKAK ORTASINDA ZORLA ARACA BİNDİRDİĞİ KADINI DÖVDÜ Ek bilgilye - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement