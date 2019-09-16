Son Dakika Haberleri: Avcılar'da sokak ortasındaki çatışmadan yeni görüntüler
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Avcılar'da sokak ortasındaki çatışmadan yeni görüntüler

1 saat önce

AVCILAR'da 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Avcılar'da sokak ortasındaki çatışmadan yeni görüntüler, System.String[]
AVCILAR'da 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi. Çatışmayla ilgili yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde dün çıkan silahlı kavgada aralarında yoldan geçen bir kadının da bulunduğu 7 kişi yaralandı. Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulunurken kavgaya karıştığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Kavganın iki grup arasında davalık olan arazide iş makinesiyle çalışma yapılması sonucu çıktığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan yoldan geçerken kurşunların isabet ettiği Ö.Ç. adlı kadının tedavisinin ardından taburcu olduğu kaydedildi.
Bu arada çatışmayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde sokak ortasında dakikalarca süren kavgada silah ve bıçaklar kullanıldı, tarafların birbirlerine taş attığı görülüyor.


- İstanbul
Yeşilkent Mahallesi, Avcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:25 Kaynak: DHA
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Sokak ortasındaki çatışmadan yeni görüntüler çıktı
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