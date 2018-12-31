Son Dakika Haberleri: Avcılar'da Sokaklar Yeni Yıla Hazır

Avcılar'da Sokaklar Yeni Yıla Hazır

1 saat önce

Avcılar'da yeni yıl hazırlıkları kapsamında mahalle ve meydanlar ışıklarla süslendi.

Avcılar'da Sokaklar Yeni Yıla Hazır, System.String[]
Avcılar'da yeni yıl hazırlıkları kapsamında mahalle ve meydanlar ışıklarla süslendi. İlçedeki ağaçlara da yeni yıl süsleri asıldı.

Her yeni yıl öncesi başlatılan ışıklandırma çalışmaları bu yıl da büyük beğeni topladı.

Avcılar'da mahalleler, meydanlar ve caddelerin yeni yıl hazırlıkları tamamladı. Yılbaşı süslemeleri kapsamında, Avcılar Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleşen çalışmalarda çeşitli renk ve güçlerde aydınlatma malzemesi kullanıldı. Marmara Caddesi'nden başlayan aydınlatma çalışmaları, Ambarlı, Gümüşpala, Cihangir, Firuzköy Sosyal Tesisleri ve Ispartakule bölgesinde devam etti. Yapılan bütün süslemeler neticesinde Avcılar rengarenk bir görünüm kazandı.

"Bahar'ın Müjdecisi 2019'u umutla karşılıyoruz"

Yeni yıla girerken Avcılar'ın insanlar tarafından tercih edilen yerlerden biri olduğunu ifade eden Başkan Toprak, " Avcılar Belediyesi olarak, yeni yıla girdiğimiz bugünlerde halkımıza en güzel şekilde hizmet etmek amacıyla çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Avcılar'ın her yanını süsleyerek ilçemizi yeni yıla hazır hale getirdik. Avcılar'dan yeni yıla umut dolu bir merhaba diyoruz. Çocuklarımızla, gençlerimizle, kadınlarımızla ve çalışanlarımızla birlikte başardık ve ürettik. Bahar'ın Müjdecisi 2019'u umutla karşılıyoruz. 2019'un daha aydınlık ve umut dolu geçmesi dilekleriyle hepimizin yeni yılını tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:42 Kaynak: İHA

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