Avcılar'da sokakta korku yaratan pitbull barınakta - Son Dakika

AVCILAR'da sokakta sahipsiz dolaşırken, yoldan geçenlere korku dolu dakikalar yaşatan Pitbull yakalandı. Köpek, Avcılar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü barınağına götürüldü.

Cihangir Mahallesi'nde önceki gün saat 21.30 sıralarında bir mahalle sakini evinin penceresinden başıboş Pitbull cinsi köpeğin yoldan geçenleri kovaladığını görünce o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Yasaklı türlerden olan Pitbull, yoldan geçenlere ve motosikletli kuryelere havlayarak peşlerinden koştu. Pitbull'un kovaladığı bir kişi panikleyerek park halindeki otomobilin üzerine çıktı. Köpek bir süre de otomobilin etrafında dolaştıktan sonra uzaklaştı. Ardından otomobilin üstünden inen kişi koşarak evine gitti. Avcılar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallede başıboş dolaşan köpekleri bulup yakalamak için çalışma başlattı. Başıboş dolaşan Pitbull'u gören bir polis memurunun ihbarı üzerine sevk edilen ekipler ilaçlı iğne ile onu uyutarak barınağa götürdü. Avcılar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü İdari Amiri İbrahim Koçyiğit, 2.5 yaşında olduğu belirtilen dişi Amerikan Blue cinsi Pitbull'un ne zamandan beri sokakta olduğunu bilemedikleri için onu sağlık kontrolünden geçirdiklerini oldukça sağlıklı bulunduğunu belirtti. Koçyiğit, son dönemdeki düzenleme ile bunun gibi sokağa terk edilen köpeklerin sayısında artış olduğunu ifade ederken, "Biz buna 'Can' ismini verdik. Yöneticilerimiz, yerel birimler bunlarla ilgili düzenleme yapana kadar bunlara bakacağız. Bu köpekleri besleyen ancak, bakamayacak durumda olanlardan ricamız onları sokağa bırakarak toplum sağlığı açısından risk oluşturmamaları için bize teslim etmeleri. Bu canlar yapıları gereği oynamak istiyor veya bunun farkında olmayan kişilere karşı kendilerini savunma amacı ile istenmeyen biçimde hareket edebiliyor" dedi.