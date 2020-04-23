Avcılar'da sokakta meşaleli 23 Nisan kutlaması - Son Dakika

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nin 100'üncü kuruluş yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Avcılar'da sokakta meşale yakılarak, kutlandıAmbarlı Mahallesi'ndeki gün boyu aralıklarla devam eden kutlamalar saat 21.00'de doruğa çıktı. 1 dakikalık saygı duruşunun ardından sokak sakinleri bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Coşku sırasında zaman zaman meşaleler de ateşlendi.

TAHTAKALE'DE BÜYÜK COŞKU