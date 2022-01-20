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Avcılar'da sokaktaki Pitbull'dan korkup otomobilin üstüne çıktı - Son Dakika

Avcılar'da sokaktaki Pitbull'dan korkup otomobilin üstüne çıktı

20.01.2022 14:52

AVCILAR'da sokakta sahipsiz dolaşan Pitbull, yoldan geçenlere korku dolu dakikalar yaşattı.

AVCILAR'da sokakta sahipsiz dolaşan Pitbull, yoldan geçenlere korku dolu dakikalar yaşattı. Köpeğin kovaladığı bir kişi, otomobilin üzerine çıktı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Cihangir Mahallesi'nde dün akşam 21.30 sıralarında bir mahalle sakini evinin camından, başıboş Pitbull cinsi köpeğin yoldan geçenleri kovaladığını görünce o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Yasaklı türlerden olan Pitbull, yoldan geçenlere ve motosikletli kuryelere havlayarak peşlerinden koştu. Pitbull'un kovaladığı bir kişi panikleyerek park halindeki otomobilin üzerine çıktı. Köpek bir süre de otomobilin etrafında dolaştıktan sonra uzaklaştı. Ardından otomobilin üstünden inen kişi koşarak evine gitti. Avcılar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallede başıboş dolaşan köpekleri bulup yakalamak için çalışma başlattı.


- İstanbul
Avcılar'da sokaktaki Pitbull'dan korkup otomobilin üstüne çıktı
Avcılar'da sokaktaki Pitbull'dan korkup otomobilin üstüne çıktı
Avcılar'da sokaktaki Pitbull'dan korkup otomobilin üstüne çıktı
Avcılar'da sokaktaki Pitbull'dan korkup otomobilin üstüne çıktı
Avcılar'da sokaktaki Pitbull'dan korkup otomobilin üstüne çıktı
Avcılar'da sokaktaki Pitbull'dan korkup otomobilin üstüne çıktı
Avcılar'da sokaktaki Pitbull'dan korkup otomobilin üstüne çıktı
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Cihangir Mahallesi, Avcılar, Pitbull, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Avcılar'da sokaktaki Pitbull'dan korkup otomobilin üstüne çıktı - Son Dakika
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