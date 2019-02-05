Son Dakika Haberleri: Avcılar'da Soygun Girişimi

Avcılar'da Soygun Girişimi

2 saat önce

Avcılar'da bomba süsü verilen paketi kuyumcu dükkanına bırakan maskeli 2 kişi, çalışanların müdahalesi üzerine soygunu gerçekleştiremeden kaçtı.

Avcılar'da Soygun Girişimi, System.String[]
Avcılar'da bomba süsü verilen paketi kuyumcu dükkanına bırakan maskeli 2 kişi, çalışanların müdahalesi üzerine soygunu gerçekleştiremeden kaçtı.

Alınan bilgiye göre Marmara Caddesi üzerindeki bir kuyumcuya giren maskeli 2 kişi, ellerindeki silahla içeridekileri tehdit edip yanlarında getirdikleri üzerinde kabloların bulunduğu bomba süsü verilen paketi dükkana bıraktı.

Çalışanların tepkisiyle karşılaşan soyguncular, dükkandan bir şey alamadan olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, şüphelilerin dükkana bıraktıkları bomba süsü verilmiş cismin patlama ihtimaline karşı güvenlik önlemi aldı ve caddeyi trafiğe kapattı.


Çevredeki iş yerleri de güvenlik nedeniyle boşaltıldı. Bomba uzmanı ekiplerce incelenen, soyguncuların dükkana bıraktığı paketin içerisinde kağıt olduğu belirlendi.

Kuyumcudaki güvenlik kamerası görüntülerinin de incelenmesinin ardından, araçla kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:22 Kaynak: AA

Avcılar, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Halkbankın Makedonya'daki Şubesi, Uzun Namlulu Silahlarla Soyuldu Avcılar'da Kuyumcu Soygunu Girişimi: Soyguncuların Bıraktığı Paket Polisi Alarma Geçirdi

Cani Koca, Kargo Almaya Giden Karısını Tabancayla Öldürdü Kız Arkadaşını Benzin Dökerek Yakan Sanık Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet İsteniyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 16:23:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avcılar'da Soygun Girişimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]