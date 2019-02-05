Avcılar'da Soygun Girişimi

Avcılar
'da bomba süsü verilen paketi kuyumcu dükkanına bırakan maskeli 2 kişi, çalışanların müdahalesi üzerine soygunu gerçekleştiremeden kaçtı.
Alınan bilgiye göre Marmara
Caddesi üzerindeki bir kuyumcuya giren maskeli 2 kişi, ellerindeki silahla içeridekileri tehdit edip yanlarında getirdikleri üzerinde kabloların bulunduğu bomba süsü verilen paketi dükkana bıraktı.
Çalışanların tepkisiyle karşılaşan soyguncular, dükkandan bir şey alamadan olay yerinden kaçtı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis
ekipleri, şüphelilerin dükkana bıraktıkları bomba süsü verilmiş cismin patlama ihtimaline karşı güvenlik önlemi aldı ve caddeyi trafiğe kapattı.
Çevredeki iş yerleri de güvenlik nedeniyle boşaltıldı. Bomba uzmanı ekiplerce incelenen, soyguncuların dükkana bıraktığı paketin içerisinde kağıt olduğu belirlendi.
Kuyumcudaki güvenlik kamerası görüntülerinin de incelenmesinin ardından, araçla kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.