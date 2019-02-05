Son Dakika Haberleri: Avcılar'da Soygunculara Cam Temizleme Spreyi ile Direnen Kuyumcu O Anları Anlattı (6)

Avcılar'da Soygunculara Cam Temizleme Spreyi ile Direnen Kuyumcu O Anları Anlattı (6)

1 saat önce

AVCILAR'da bomba süsü verilmiş paketle kuyumcu soymak isteyen 2 kişiye direnen kuyumcu, " Şaka yapıyorlar sandım" diye konuştu.

Avcılar'da Soygunculara Cam Temizleme Spreyi ile Direnen Kuyumcu O Anları Anlattı (6), System.String[]
AVCILAR'da bomba süsü verilmiş paketle kuyumcu soymak isteyen 2 kişiye direnen kuyumcu, " Şaka yapıyorlar sandım" diye konuştu. Kuyumcunun cam temizleme spreyi ile soygunculara karşılık verdiği anlar ise kameralara yansıdı. 

Avcılar'da sabah saatlerinde kuyumcu dükkanı soyulmak istenmişti. Bomba süsü verilmiş paketle içeri giren soygunculara cam temizleme spreyi fırlatarak direnen kuyumcu sahibi Reşit Onur Hazır yaşadığı o anları anlattı. Hazır, "Oturuyorduk. Herhalde beni tek gördüler ama arkada dayım oturuyordu. 'Bu bir soygundur' dedi. Çantasından bir şey çıkardı, vuracağız sizi  dedi. O an ben şaka zannettim. Ciddiye almadım. Biraz duraksadım. O afallayınca elimde bir şey vardı onu fırlattım.  Dışarıdan bize ateş ettiler, ben eğildim. Allah'tan bize gelmedi" diye konuştu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:03 Kaynak: DHA

Avcılar, Güncel
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