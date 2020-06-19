Avcılar'da su baskını - Son Dakika

İSTANBUL'un birçok kesiminde etkili olan sağanak yağış, Avcılar'daki Ambarlı Mahallesi'nde de caddenin su ile kaplanmasına neden oldu. Caddedeki rögarlardan caddeye dolan pis su bazı işyerleri ve Öğretmenevi'nin bodrum katını doldurdu.

Bugün saat 14.30 sıralarında gök gürültüsü ile başlayan sağanak yağış ve dolu, Avcılar'da da etkili oldu. Ambarlı Mahallesi'ndeki Atatürk Evi'nin önündeki caddede bulunan rögarlar aşırı yağış ile birlikte caddeye taştı. Buradaki caddeyi tamamen kaplayan su işyerleri ile Milli Eğitim'e ait Asım ve Nurhan Kocabıyık Öğretmen Evi'nin bodrum katını su ile dolmasına neden oldu. Araçlar bu yolda ilerlemekte zorlanırken, esnaf, paspaslarla rögarları açmaya çalıştı. Suyun zaman içerisinde çekilmesi ile trafik akışı da normale döndü.