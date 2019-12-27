AVCILAR'DA SU BORUSU PATLAYINCA YOL ÇÖKTÜ; İSKİ KAMYONETİ YOLA SAPLANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel AVCILAR'DA SU BORUSU PATLAYINCA YOL ÇÖKTÜ; İSKİ KAMYONETİ YOLA SAPLANDI - Son Dakika

AVCILAR'DA SU BORUSU PATLAYINCA YOL ÇÖKTÜ; İSKİ KAMYONETİ YOLA SAPLANDI

6 saat önce

Avcılar'da yer altı su borularının patlaması nedeniyle yol çöktü.

AVCILAR'DA SU BORUSU PATLAYINCA YOL ÇÖKTÜ; İSKİ KAMYONETİ YOLA SAPLANDI, System.String[]

Avcılar'da yer altı su borularının patlaması nedeniyle yol çöktü. İSKİ kamyonetinin iki lastiği çöken yola saplandı.

Avcılar Cihangir Mahallesi Duygu Sokak'ta su borusunun patlaması sonucu yolun altında yumuşayan toprakta boşluklar oluştu. Bu sırada İSKİ kamyoneti sokakta çalışma yaptığı sırada yolun bir kısmı çöktü. Kamyonetin iki tekeri çöken yola saplandı. Olay yerine polis ekipleri de sevk edildi. İşçiler bir süre çöken yerleri toprakla doldurarak kamyoneti kurtarmaya çalıştı ancak kamyonet olduğu yerden çıkartılamadı. Sokakta çalışma için olay yerinde bulunan iş makinesi kamyoneti kaldırdı. İşçiler çöken yeri toprakla doldurduktan sonra kamyonetin ön kısmına geçen iş makinesi halat yardımı ile kamyoneti çekerek kurtardı.

Bazı binaların bodrum katı ise patlayan borular nedeniyle su altına kaldı. Mahalle sakinleri uzun süredir alt yapıda sorun olduğunu söyledi.

Görüntü dökümü:

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-Kamyonetten görüntü

-İşçilerin kurtarma çalışması

-Mahalle sakini röp

-Yer altından çıkan su

-Kamyonetin kurtarılması

-Su basan bodrum


- İstanbul
Cihangir Mahallesi, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:40 Kaynak: DHA
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