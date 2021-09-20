AVCILAR'DA SU KUYUSUNA DÜŞEN YAVRU KEDİ KURTARILDI - Son Dakika

AVCILAR'DA SU KUYUSUNA DÜŞEN YAVRU KEDİ KURTARILDI

AVCILAR'da 2 kedinin kurtarılmasının ardından üzeri kapatılan su kuyusundan itfaiye ekiplerince bir yavru kedi daha kurtarıldı.

AVCILAR'da 2 kedinin kurtarılmasının ardından üzeri kapatılan su kuyusundan itfaiye ekiplerince bir yavru kedi daha kurtarıldı. Ambarlı Mahallesi Çimenli Sokak'ta geçen cuma günü, kullanılmayan su kuyusuna düşen iki kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Görevliler, başka ses duymayınca moloz yığını bulunan kuyunun üzerini kapatarak ayrıldı. Ancak, cumartesi gecesi kuyudan yine kedi sesi duyuldu. Pazar sabahı itfaiyeye yeniden haber verildi. Gelen biri kadın itfaiye erleri kuyunun üzerini tekrar açtı. Bir itfaiye eri merdivenle uyuya indi. Dinletilen kedi sesini duyan yavru kedi, molozların üstünde görülünce yakalanıp kovaya konularak çıkarıldı. En az 3 gündür kuyuda olduğu tahmin edilen yavru kedi bahçeye bırakırken, mahalle sakinleri tarafından beslendi.

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