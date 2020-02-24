Avcılar'da sürücü kursu sahibi ofisinde öldürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avcılar'da sürücü kursu sahibi ofisinde öldürüldü - Son Dakika

Avcılar'da sürücü kursu sahibi ofisinde öldürüldü

6 saat önce

Avcılar'da bir sürücü kursunun sahibi, silahla kafasından vurularak öldürüldü.

Avcılar'da sürücü kursu sahibi ofisinde öldürüldü, System.String[]

Avcılar'da bir sürücü kursunun sahibi, silahla kafasından vurularak öldürüldü.

Olay, Üniversite Mahallesi Mareşal Caddesi üzerindeki bir sürücü kursunda saat 14.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, kurs sahibi Ercan Özmen (43), kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi ile kurs merkezinde tartıştı. Tartışmanın ardından cinayet şüphelisi, 2 el ateş ederek kaçtı. Silah sesleri üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri Özmen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde 2 adet boş mermi kovanı olduğu bilgisine ulaşıldı. Özmen'in cansız bedeni olay yerine çağrılan cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Cenazenin sevki sırasında Özmen'in yakınları arasında arbede yaşanırken, bazıları ise baygınlık geçirdi. Yaşanan tartışmayı olay yerindeki polis ekipleri ayırdı.

(İHA)

Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 06:05 Kaynak: İHA
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