Avcılar'da sürücü kursu sahibi silahlı saldırıda öldürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avcılar'da sürücü kursu sahibi silahlı saldırıda öldürüldü - Son Dakika

Avcılar'da sürücü kursu sahibi silahlı saldırıda öldürüldü

17 dakika önce

AVCILAR'da özel bir sürücü kursu sahibi iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

AVCILAR'da özel bir sürücü kursu sahibi iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Olay saat 14.00 sıralarında Avcılar Üniversite Mahallesi, Mareşal Caddesi'ndeki özel sürücü kursunda meydana geldi. Kurs sahibi Ercan Özmen (43) ile kimliği henüz belli olmayan bir kişi arasında kursun içinde konuşurken henüz bilinmeyen bir nedenle silahını çekerek iki el ateş etti. Saldırgan ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. İki merminin isabet ettiğin Ercan Özmen olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Saldırıyı haber alıp olay yerine gelen Ercan Özmen'in yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Avcılar'da sürücü kursu sahibi silahlı saldırıda öldürüldü

Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:38 Kaynak: DHA
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