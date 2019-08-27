Avcılar'da sürücüler için 'kedi çıkabilir' tabelaları astılar
1 saat önce
AVCILAR Cihangir Mahallesi'ndeki bir tekstil firması, bulundukları sokakta kedilerin sıkça araçlar altında ezildiğini görerek sokağın iki girişine 'Kedi çıkabilir' levhaları taktırdı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 01:17 Kaynak: DHA
AVCILAR Cihangir Mahallesi
'ndeki bir tekstil firması, bulundukları sokakta kedilerin sıkça araçlar altında ezildiğini görerek sokağın iki girişine 'Kedi çıkabilir' levhaları taktırdı.
Mahalle sakinlerinin sık sık yiyecek vererek beslediği sahipsiz kedilerin son dönemde Sarı Turna Sokak'ta araçların altında kalarak ölmesinden etkilenen tekstil firması yöneticileri harekete geçti. Tekstil firması Müdürü Mahmut Elibol, bölgede çok sayıda sahipsiz kedi olduğunu, son dönemde meydana gelen kazalar üzerine sürücüleri uyarmak istediklerini söyledi. Elibol, "Anadolu'daki bir belediyenin uygulamasından esinlenerek sokağın iki girişine 'Kedi Çıkabilir' levhası taktırdık. Güzel tepkiler aldık. Grafikerimizle tabelayı tekrar projelendirdik. Bence bu tabelalar çoğaltılmalı. İnsanların dikkatini çekmek gerekir. Ayrıca kaldırımda bir de mama istasyonu hazırlayarak her gün buraya mama bırakmaya başladık" dedi.
Ara sokakta olmasına rağmen sürücülerin burada hız yaptığını, sevimli dostların araçların altında kalarak öldüğünü belirten bazı mahalle sakinleri de 'Kedi Çıkabilir' tabelalarının olumlu sonuç vereceğine inandıklarını söyledi.
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Yurt içindeki terörist sayısı 600'ün altına düştü Şarkıcı İrem Derici'yi taciz ettiği iddia edilen şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı Başkan Yavaş'tan çalışan annelere müjde: Çocuk bakımevleri hizmete girecek S-400'de ikinci sevkiyat başladı: Parçaları taşıyan uçak Ankara'ya iniş yaptı