AVCILAR'DA YOL KENARINA PARK EDİLEN OTOMOBİL TRAFİĞİ KİLİTLEDİ - Son Dakika
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AVCILAR'DA YOL KENARINA PARK EDİLEN OTOMOBİL TRAFİĞİ KİLİTLEDİ

14.08.2022 11:55

AVCILAR'da sürücüsünün caddeye park ettiği otomobil nedeniyle İETT otobüsü dönüş yapmakta zorlandı.

AVCILAR'da sürücüsünün caddeye park ettiği otomobil nedeniyle İETT otobüsü dönüş yapmakta zorlandı. İlerleyemeyen otobüs trafiği kilitledi.

Denizköşkler Caddesi'nde yol kenarına dün saat 17.00 sıralarında bir sürücü otomobilini park ederek uzaklaştı. Aracın park edildiği yoldan otomobiller geçebilirken, İETT otobüsü dönmekte zorlandı. Dönemeyen otobüs şoförü, korna çalarak otomobilin sahibinin gelmesini bekledi. Ancak, dakikalar geçmesine rağmen sürücü gelmedi. Otobüsün arkasında uzun araç kuyruğu oluştu. Kuyrukta beklemek istemeyen bazı sürücüler ise ters yönde ilerledi. Bir süre sonra gelen kadın sürücü, çevredekilerin yönlendirmesiyle otomobilini kaldırıma park edince, otobüs seferlerine devam etti. Trafik normale döndü.

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Kaynak: DHA

İETT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA YOL KENARINA PARK EDİLEN OTOMOBİL TRAFİĞİ KİLİTLEDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: AVCILAR'DA YOL KENARINA PARK EDİLEN OTOMOBİL TRAFİĞİ KİLİTLEDİ - Son Dakika
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