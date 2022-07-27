Taciz iddiası tüm sokağı karıştırdı! Polis havaya ateş açarak kavgayı ayırdı - Son Dakika
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Taciz iddiası tüm sokağı karıştırdı! Polis havaya ateş açarak kavgayı ayırdı

27.07.2022 09:30

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir çocuğun taciz edildiği iddiası ortalığı karıştırdı. İki ailenin birbirine girdiği kavgada polis ekipleri havaya ateş açtı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Avcılar Nalbant Sokak'ta bir çocuğun taciz edildiği şüphesi mahalleyi karıştırdı. Çocuğun yakınları ile taciz ettiği öne sürülen kişi arasında kavga çıktı. Kavga kısa sürede büyüyerek tüm sokağa taştı.

POLİS EKİPLERİ HAVAYA ATEŞ AÇTI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırmaya çalıştı. Tarafları ayırmakta zorlanan polis ekipleri havaya ateş açtı.

GÖRÜNTÜ ANBEAN KAMERADA

O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan şüpheli şahıslar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

YORUMLAR
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İstanbul'da dehşet anları kamerada: Önce vurdular sonra kavga edip kaçtılar İstanbul'da dehşet anları kamerada: Önce vurdular sonra kavga edip kaçtılar Taciz iddiası: mahalleli birbirine girdi Taciz iddiası: mahalleli birbirine girdi
Kaynak: İHA

Avcılar, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Taciz iddiası tüm sokağı karıştırdı! Polis havaya ateş açarak kavgayı ayırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Taciz iddiası tüm sokağı karıştırdı! Polis havaya ateş açarak kavgayı ayırdı - Son Dakika
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