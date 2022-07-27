Avcılar Nalbant Sokak'ta bir çocuğun taciz edildiği şüphesi mahalleyi karıştırdı. Çocuğun yakınları ile taciz ettiği öne sürülen kişi arasında kavga çıktı. Kavga kısa sürede büyüyerek tüm sokağa taştı.

Kaynak: İHA

Avcılar, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Taciz iddiası tüm sokağı karıştırdı! Polis havaya ateş açarak kavgayı ayırdı - Son Dakika

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