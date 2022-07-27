Avcılar Nalbant Sokak'ta bir çocuğun taciz edildiği şüphesi mahalleyi karıştırdı. Çocuğun yakınları ile taciz ettiği öne sürülen kişi arasında kavga çıktı. Kavga kısa sürede büyüyerek tüm sokağa taştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırmaya çalıştı. Tarafları ayırmakta zorlanan polis ekipleri havaya ateş açtı.
O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan şüpheli şahıslar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Son Dakika › 3. Sayfa › Taciz iddiası tüm sokağı karıştırdı! Polis havaya ateş açarak kavgayı ayırdı - Son Dakika