Taciz iddiası: mahalleli birbirine girdi - Son Dakika
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Taciz iddiası: mahalleli birbirine girdi

27.07.2022 09:43
Taciz iddiası: mahalleli birbirine girdi

Avcılar'da taciz iddiası nedeniyle 2 aile birbirine girdi.

Avcılar'da taciz iddiası nedeniyle 2 aile birbirine girdi. Kavgayı ayırmak için polis ekipleri havaya ateş açtı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Avcılar Nalbant Sokak'ta saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir çocuğun taciz edildiği şüphesi mahalleyi karıştırdı. Çocuğun yakınları ile taciz ettiği öne sürülen kişi arasında kavga çıktı. Kavga kısa sürede büyüyerek tüm sokağa taştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırmaya çalıştı. Tarafları ayırmakta zorlanan polis ekipleri havaya ateş açtı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan şüpheli şahıslar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

(Erdal Can İçelli - İsmet Aktaş - Mehmet Furkan Doğan - İHA)

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Kaynak: İHA

Avcılar, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taciz iddiası: mahalleli birbirine girdi - Son Dakika

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