Kadınları cinsel organını çıkararak taciz eden şahsa mahalleliden linç girişimi! Anbean kamerada - Son Dakika
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Kadınları cinsel organını çıkararak taciz eden şahsa mahalleliden linç girişimi! Anbean kamerada

27.07.2023 11:04

İstanbul'da akşam saatlerinde 2 kadın sokakta kendilerini gözetleyip cinsel organını çıkaran şahsı görünce "Sapık var" diye çığlık attı. Sokağa inen mahalleli şahsı yakalayıp darbetti. Polis tacizciyi gözaltına alırken, yaşananlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul Avcılar'da iddiaya göre köpeklerini gezdirmeye çıkan iki kadını taciz ettiği fark edilen kişi, mahalleli tarafından darbedilerek polise teslim edildi. Şüphelinin darbedildiği anlar cep telefonu ile görüntülendi.

KADINLARI İZLEYİP CİNSEL ORGANINI ÇIKARDI

Pazartesi günü gece saatlerinde, Merkez Mahallesi'nde iddiaya göre Ahmad Al M., sokakta köpeklerini gezdiren iki kadını takip etmeye etti. Şüpheli daha sonra park halindeki bir aracın arkasında gizlenerek, sohbet eden kadınları gözetlemeye başladı. Bu sırada oradan geçen birkaç kişi, aracın arkasında gizlenen şüphelinin cinsel organını çıkardığını fark etti. Kadınlar ise durumu fark ettiklerinde, "Sapık var" diye bağırdı.

MAHALLELİ YAKALAYIP DARBETTİ

Kadınların bağırması üzerine kısa sürede toplanan mahalleli, Ahmad Al M.'yi yakalayıp tartaklamaya başladı. Şüpheli daha sonra yaklaşık 200 metre uzaklıktaki Avcılar Polis Merkezi'ne götürülerek polise teslim edildi. İki kadından biri, şüpheliden şikayetçi olduğunu belirtirken Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile gözaltına alınan, 'Hayasızca Hareketlerde bulunmak' ve 'Cinsel taciz' suçlarından hakkında işlem yapılan şüpheli ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Kadınları cinsel organını çıkararak taciz eden şahsa mahalleliden linç girişimi! Anbean kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadınları cinsel organını çıkararak taciz eden şahsa mahalleliden linç girişimi! Anbean kamerada - Son Dakika
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